Muškarci otkrili šta najviše vole da devojka obuče u krevetu

Nije teško pogoditi šta ih najviše uzbuđuje da imate na sebi. Dobro ste pomislili, tačan odgovor je…ništa!

A evo i odgovora koji nam jasno poručuju da se većina muškaraca slaže bar oko jednog:

„Običnu majicu, ali preveliku. Mislim da je najviše seksi ne pokušavati previše biti seksi.“

„Neka udobna pidžama. Ništa mi nije više seksi od žene koja se oseća prijatno u vlastitoj koži. I pidžami, naravno.“

„Gaćice bez grudnjaka. To mi je definitivno najviše seksi!“

„Moja verenica krade moje stare lanene košulje. Kada sam prešao preko početne ljutnje da je deo mog ormara i njen ormar, shvatio sam da mi je taj prizor neopisivo seksi – ona u mojoj polu-otkopčanoj košulji bez grudnjaka.“

„Nije previše praktično, priznajem, ali volim kada cura nosi seksi donje rublje, onda se osećam posebno.“

„Ženske bokserice! Ne znam zašto, ali to mi je privlačnije nego kada je potpuno gola…“

„Usku majicu. Imao sam jednu bivšu, koja je nosila majice koje su iznošene ili su joj postale premale za spavanje i to mi je bilo neverovatno seksi.“

„Svilenkast kratki šorts jer sam inače tip koji se pali na noge i guzu, a to ih dodatno istakne“

„Najbolje mi je kada je potpuno gola. Ujutro, kad osetim njeno golo telo uz moje, razbudi me brže od kafe.“

„Donji i gornji deo trenirke za vreme leta. “ Ha – ha.

„Ništa!“

Zaključak:

Izgleda da su frajeri jednostavniji nego što se čine. Zato razmislite sledeći put kad odlučite da potrošite nekoliko hiljada dinara na seksi rublje, na šta je bolje da ih potrošite jer će on očigledno biti srećniji ako spavate goli ili još bolje, ukradite njegovu košulju ili majicu!