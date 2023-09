Muškarci otkrili zašto imaju ljubavnice, ovo su najčešći razlozi, a 3. će vas šokirati

Stranica za pronalaženje vanbračnih odnosa ‘Victoria Milan’ pozabavila se temom – zašto toliko muškaraca vara pa su anketirali preko 8000 – iz SAD-a, Irske, Velike Britanije, Španij, nordijskih zemalja, Francuske, Italije, Kanade, Južne Afrike i Poljske. Želeli su da otkriju kakve iritantne stvari kod partnerki ih motivišu da utehu potraže u naručju ljubavnice.

Ovo su najčešći razlozi:

Često menjaju raspoloženje

Svi smo ponekad neraspoloženi, ali skloni smo to da krijemo ​​od ljudi u čijem se društvu ne osećamo ugodno. Na početku veze većina pokušava ostati pozitivna i srećna jer je tako lakše privući i zadržati partnera. Međutim, kada veza postajne ozbiljnija i trajnija, tada ‘kočnica’ popušta i dolazi ponekad do erupcije lošeg raspoloženja

Prema istraživanju, čak 97 posto muškaraca je kaže kako ih takvo ponašanje kod partnerki najviše iritira.

Ljubomorne su

Čak 96 posto muškaraca u anketi kaže da nimalo ne voli takvo ponašanje. Stoga, moguće je da njihove partnerke imaju urođene probleme s ljubomorom, a to je ono što ih vodi u naručje drugoj. S druge strane, možda su ljubomorne zato što osete da ih partner već vara.

Pričaju prijateljicama o njihovoj intimi

Ovakvo ponašanje iritira 93 posto muškaraca. Što ste duže zajedno, veće su šanse da imate zajedničku grupu prijatelja. Ali, to može biti nezgodno – znati da vaši zajednički prijatelji znaju sve o vašoj intimi.

Lako se naživciraju

I to je ono što muškarce vodi u preljubu jer dok su s ljubavnicama, napetosti te vrste nema pa im je ugodnije ponekad tako provoditi vreme. 90 posto muškaraca se izjasnilo da im to jako smeta.

Nikad ne kažu što žele

Žena mi nikad ne kaže šta želi, to me izluđuje, rekao je jedan, a prema istraživanju, čak 89 posto muškaraca reklo je da im ovo jako smeta. Smatraju da žene ne bi trebale očekivati ​​od svojih partnera da budu intuitivni.

One očekuju da će njihov muškarac izdvojiti vreme za njih, pomoći im oko kuće i hvaliti ih za njihov trud. Kod ljubavnice je verovatnije da će biti direktna jer imaju malo vremena da budu zajedno.

Pronalaze načine za izbegavanje seksa

Ovakvo ponašanje ljuti 88 odsto muškaraca. Sasvim je normalno da se ženski seksualni nagon smanjuje što je duže u vezi. Više nema početne požude i uzbuđenja zbog novog partnera te se stvari usporavaju u spavaćoj sobi. Istina je, muškarci često imaju jači seksualni nagon od žena pa upadaju u afere kako bi zadovoljili svoje potrebe.

Stalno žele osećaj sigurnosti

Čini se da mnogi muškarci ne žele biti ti koji će partnerki konstantno podizati samopouzdanje oko izgleda. Prema ovom istraživanju, čak 87 posto muškaraca smatra da je ovakvo ponašanje neugodno,

Želi da podelite porciju u restoranu

Čini se da je to loša odlika partnerke za muškarce u ovoj anketi jer je velikih 65 posto reklo kako im je to strašno neugodno. Žene koje žele da dele hranu uglavnom to čine kako bi se osećale bližima svom muškarcu. Neke možda to rade zbog financijske uštede.

Postavljaju previše pitanja

Da ih to jako iritira izjavilo je 65 posto jačeg spola. Partnerke često znaju postavljati pitanja jer ih je briga za muškarca i žele biti sigurne da je sve u redu.Ali oni to ne doživljavaju kao brigu i ljubav već kao iritantno ponašanje, prenosi yourtango.com. .

