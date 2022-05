Muškarci s manjim penisima izbegavaju ovu pozu, a nisu ni svesni koliko greše

Budimo realni, kad ste u dugotrajnoj vezi, ponekad ravnomerni pokreti partnera u misionarskoj pozi jednostavno nisu dovoljni da vas uzbude i da postignete vrhunac.

Pa, ako ste se zasitili te poze, a ne pada vam na pamet da pristanete na neki akrobatski položaj na koji vas partner odavno pokušava da vas nagovori, možda je pravo vreme da isprobate G- force pozu kod koje partner preuzima svu kontrolu.

Povećajte intenzitet

Poza je jednostavna, ali partnerove kretnje vas u njoj ‘pogađaju’ tačno tamo gde treba. Započnite tako da legnete na leđa i savijete noge u kolenima, a partner neka klekne ispred vas. Zatim neka premesti vaša stopala sa svake strane svog torza jer ćete tako imati bolji oslonac dok prodire u vas.

Iako je za seks u ovoj pozi potrebno imati određenu snagu, ona vam omogućava da se okrenete i eksperimentišete s penetracijom pod raznim uglovima…ili da jednostavno ležite i prepustite se partneru i uživate.

Još jedna dobra strana te poze je to što on ima slobodne ruke samo za vas, a to je idealno ako želite u igru da dodate i vibrator kako biste povećali intenzitet užitka. Treba napomenuti da je ova poza odlična za momke s manjim penisima.

