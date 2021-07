Muškarci s ovom osobinom bolje i brže dovode ženu do orgazma

Dovesti svog (seksualnog) partnera do orgazma nije uvek lako – svaka žena je drugačija i ima neke druge „dugmiće“ kada je u pitanju uzbuđenje. Podrazumeva se da je potrebna prava tehnika, ali i komunikacija. Ali, ni to nije dovoljno…

Istraživanje objavljeno u naučnom časopisu „Socioaffective Neuroscience & Psychology“ pokazuje da muškarci s određenim karakteristikama imaju znatno veću stopu uspeha tokom vođenja ljubavi. O kojoj se to osobini radi?

Da bi se saznalo kako karakter muškarca utiče na njegovu sposobnost da dovede ženu do orgazma, u istraživanju su učestvovale 103 žene, starosti od 20 do 69 godina. Naučnici su ih pitali o njihovim seksualnim iskustvima i karakteristikama njihovih prethodnih ljubavnika.

Došli su do uzbudljivog rezultata: muškarci sa smislom za humor pre dovode žene do vrhunca. Učesnice su takođe napomenule da važnu ulogu igra to koliko se čovek trudi i odgovara na njihove potrebe.

Premda istraživanje nije baš jako reprezentativno (zbog malog broja učesnica), svi se možemo složiti da je humor u krevetu vrlo koristan. U krajnjoj liniji, skida pritisak s „napete situacije“ i pomaže da se bolje opustimo i otpustiti kočnice. A to je definitivno najbolji uslov za orgazam, zar ne?

