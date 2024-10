Muškarci sa ovom osobinom „žive su vatre u krevetu“: Sa njima žene redovno dostižu vrhunac

Mnogo faktora utiče na to kakav će muškarac biti ljubavnik

Ženski orgazam je oduvek bio komplikovana tema, a mnogi muškarci još uvek ne razumeju sve o tome.

Mnogo faktora utiče na to kakav će muškarac biti ljubavnik i da li će intimna veza biti dobra ili loša, ali prema nedavnoj studiji, objavljenoj u časopisu „Socioaffective Neuroscience & Psichology“, određene vrline ukazuju na to da muškarac može biti dobar ljubavnik i dovesti vas do orgazma pre nego muškarci kojima ta vrlina nedostaje.

Istražujući seksualnu istoriju žena, stručnjaci su pokušali da utvrde sa kakvim partnerima imaju najbolji seksualni odnos i redovno dostižu vrhunac, piše City Magazine.

U istraživanju su učestvovale žene do 69 godina koje nisu u vezi ili udate jer su stručnjaci smatrali da bi se žene u vezi osećale obaveznim da svojim sadašnjim partnerima daju bolju ocenu, čak i ako to baš i ne zaslužuju. U 70-minutnom testu ispitanice su odgovarale na razna pitanja o svom seksualnom životu, a na osnovu njihovih odgovora istraživači su otkrili da su u najboljim seksualnim odnosima imali – duhovite muškarce.

Smisao za humor se pokazao kao odličan prediktor seksualnih veština jer ukazuje na to da je muškarac opušten u raznim situacijama, uključujući i intimne, što je važno za dobru komunikaciju između partnera i, u krajnjoj liniji, dobar seks.

Kreativnost se takođe istakla među ostalim kvalitetima. Muškarci koji su kreativni u drugim oblastima života lakše izražavaju svoju kreativnost ispod čaršava.

Muškarci sa ovim kvalitetima pokazali su veće interesovanje za seksualno zadovoljstvo svojih partnerki od muškaraca koji ih ne poseduju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com