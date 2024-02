Muškarci su u zabludi: Žene otkrile koliko treba da traje penetracija da bi seks bio savršen

Ako ste se ikad zapitali koliko bi seks trebalo da traje da druga strana bila zadovoljna ili traje li dovoljno dugo kod vas, stručnjaci tvrde da imaju odgovor.

Jedno veliko istraživanje sprovedeno preko interneta na više od 3.800 seksualno aktivnih muškaraca i žena pokazalo je da zaista postoji nešto što bismo nazvali “prekratko”, “predugo” i “idealno”.

Otkrilo se da žene u proseku žele da seks traje 25 minuta i 51 sekund, odnosno to im je idealna mera za njihovo zadovoljstvo,

I dok se može pretpostaviti da bi muškarci na to odmahnuli rukom, čini se da se i oni slažu jer preferiraju upravo toliku dužinu same penetracije – od oko 25 minuta i 43 sekunda.

Ali, studija je otkrila i da muškarci često nisu objektivni što se tiče prosečnog trajanja akcije u krevetu pa često precenjuju koliko je seks trajao.

Kod 27 posto ljudi seks u proseku traje od tri do sedam minuta, za 18 posto njih užitak je neprekidan od sedam do 15 minuta, dok tek 12 posto parova kaže da im seks, odnosno sama penetracija, traje od 15 minuta do nekoliko sati.

Kao glavne “krivce” za to navodi muškarce, premda se preuranjenom ejakulacijom smatra stanje u kojem se seksualno uzbuđenje ne može kontrolisati duže od minuta. Više od 90 posto žena ne može da doživi orgazam u roku od dva minuta, pa je u takvom seksu njihovo zadovoljstvo definitivno zakinuto.

Šta je za žene prekratko, a šta predugo

Većina žena u studijama odgovara da im je prekratko sve što traje kraće od pet minuta, dok su nešto “blaže” kod procenjivanja onog što je predugo – za većinu je to seks koji traje duže od pola sata.

Međutim, ti podaci ne bi trebalo da deprimiraju muškarce, ističu istraživači, zbog toga što će žene zanemarivanje predigre, neiniciranje seksa, izbegavanje pružanja oralnog užitka i posvećenost isključivo genitalijama doživeti kao veći prestup i grešku partnera, piše IFL Science.

