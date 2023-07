Znate li šta se dešava sa ženskim telom tokom penetracije? Evo kako reaguje na muški polni organ

U trenutku kad pomislite na muškarca kog želite, ali da možete da ga „namirišete“, krvni sudovi se šire, a krv počinje da kola ka genitalnoj regiji. I to ponekad bude tako snažno da šake kao da vam se zalede.

Istovremeno, počinje da se luči svetlucavi, providni sekret, prirodni lubrikant, sastavljen od proteina i aminokiselina, bude se hiljade nervnih završetaka, a čitava vaginalna regija postaje meka i podatna, spremajući se za ono što sledi.

Klitoris nabubri i malo kao da se ukruti, dešava se nešto kao malecka erekcija. Ako ste jako uzbuđeni, njegova veličina može se povećati i do tri puta. Naravno, to se neće desiti baš svaki put, ali ako imate sreće i uz sebe imate muškarca koji zna šta radi… dešavaće vam se i to. (I ovde nije, naravno, poenta u veličini, kad smo već kod toga, svi znamo koja se računa, iako se svi uglavnom pravimo da nije tako, nego u stanju svesti koje će vas do toga dovesti.)

Grudi takođe porastu, ponekad čak i za četvrtinu, zahvaljujući navali krvi i lučenju prolaktina, a bradavice postanu osetljivije.

Grlić materice omekša, a kad penis „pogodi“ glavni, veliki splet nerava u toj regiji… Znate šta sledi. Zone mozga zadužene za anksioznost i strah se bukvalno isključuju, pokreti tela postaju nesvesni, a vagina se kontrahuje u intervalima. I izraz lica vam se promeni, otkrivajuči vašu pravu prirodu, živu i nesputanu, onu drugu stranu vas koju poklanjate samo odabranima. I zato će muškarac, onaj jedan, poseban i dragocen, onaj kojeg svaka od nas želi, a samo retke imaju sreće da sretnu, želeti da vas gleda u lice dok doživljavate orgazam. Zato što zna da je to jedinsvena prilika da bude na samom izvorištu one suštinske životne energije koja čini da sve bude dobro.

