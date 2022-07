Muškarci uvek govore ove 4 fraze, samo da bi došli do seksa

Kažu da cilj opravdava sredstvo. Tim pre, muškarci koji kraj sebe imaju ženu kojoj nije do seksa poprilično često onda upotrebljavaju ovaj slogan kako bi stigli do onog što su zamislili.

Žene nisu uvek raspoložene za seks. Nisu ni muškarci ali svakako da im je to više u glavama, tako da moraju da često pribegavaju raznoraznim lukavstvima ne bi li došli do „akcije“, piše index.hr.

Ovo su 4 laži koje „jači pol“ najčešće govori kako bi došao do seksa.

„Samo ćemo da se grlimo“

Ne postoji žena koja ovu rečenicu nije čula od svog dragog. Muškarci idu strategijom da će predigrom prevariti ženu i da će se „ne“ pretvoriti u „da“.

Čuvena rečenica kojom muškarac ženi velikodušno pokazuje da je potpuno razume što joj nije do seksa, tako da bi on samo malo da je oseti. Naravno, kad jednom uđe, ni za živu glavu ne bi tek tako izašao, jel tako?

„Ti ne moraš ništa da radiš“

Devojkama se spava, čitale bi knjigu, gledale neki film, a momci…Momci bi malo „akcije“ u krevetu. Stoga, njihov predlog je da im drage samo klimnu glavom, a oni će sve ostalo da urade.

„Strpljiv sam, čekaću“

Ovu rečenicu muškarci obično govore ženama na početku veza kada one nisu sigurne šta žele i koga imaju kraj sebe. Njima baš i nije do čekanja, pa zato govore upravo suprotno kako bi žene pomislile kako je on divan, pažljiv i strpljiv frajer.

