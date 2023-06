Muškarcima koji „završe“ seks za 2 minuta doktor svetuje da urade jednu važnu stvar

Često se u društvu vodi polemika oko trajanja intimnih odnosa, dok se odgovornost za dužinu intimnog čina uglavnom pripisuje muškarcima.

Doktor Hari Fisč je sproveo istraživanje kako bi utvrdio koliko traje prosečan intimni odnos, a rezultate je objavio u knjizi „The New Naked: The Ultimate Sex Education for Grown-Ups“.

Rezultati istraživanja ukazuju da 43 odsto parova u proseku ne vode ljubav duže od dva minuta. Dalje, 23 odsto ima intimne odnose od tri do sedam minuta, 15 odsto od sedam do 15 minuta, a samo 12 odsto parova navelo je da seks traje od 15 minuta do nekoliko sati.

Sva odgovornost je na muškarcima

Fisč u knjizi piše da su muškarci glavni „krivci“ za kratke seksualne odnose zbog preuranjene ejakulacije. Više od 90 odsto žena ne može da doživi orgazam u roku od dva minuta zbog čega često ostaju uskraćene za zadovoljstvo.

„Postoje velike varijacije između parova pa tako neki zaista vode ljubav i do sat vremena, ali mnogo je više onih čije su ‘strastvene seanse’ kratke“, napisao je Fisč.

Osim toga, u knjizi naveo je da parovi u proseku vode ljubav dva puta nedeljno, prenosi Blic žena.

Muškarcima koji ne mogu da odlože orgazam posle dva minuta niti da ga dožive posle 40 minuta savetovao je da se obrate lekaru.

