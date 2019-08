Muške greške u krevetu koje žene ne opraštaju

Svakome se omakne neka greška u intimnim trenucima, ali kada ponekad ti povremeni propusti postanu pravilo, zadovoljstvo nestaje. Neke od tih propusta žene teško opraštaju.

Anketa sprovedena među damama pokazala je neke od muških grešaka tokom vođenja ljubavi koje one ne tolerišu

1. Pogrešno ime

– Jedan bivši dečko u krevetu me je nekoliko puta nazvao imenom svoje bivše devojke. Možete pretpostaviti kako sam reagovala. To se jedva nekako toleriše u drugim situacijama, ali uraditi to u krevetu, stvarno je neoprostivo – napisala je Mišel (37).

2. Preskakanje predigre

– Neverovatno mi je da još ima muškaraca koji nisu shvatili da je dobra predigra uslov za dobro vođenje ljubavi. Ne volim taj osećaj kada moram muškarca da teram na to zato što je njemu nepojmljivo da uloži 15 minuta svog vremena na ljubljenje, maženje ili malo nežnosti – smatra 29-godišnja Martina.

3. Imitiranje filmova za odrasle

– Mnogo puta sam želela da sve prekinem i viknem: „Alo, frajeru, pa nismo u filmu za odrasle!“ Oni valjda misle da ono što u njima gledaju mogu primeniti na sve žene i još im nije jasno da svaku ženu pale drugačije stvari – kategorična je bila Petra (28), prenosi portal Zadovoljna.hr.

4. Sebičnost

– Najgore mi je kada stalno očekuje da ja odradim sav posao. Nemam ništa protiv toga da se ponekad ja više posvetim njemu ili on meni, ali normalno mi je da onda drugi put uloge budu obrnute – kazala je Saša (35).

5. Prekratko

– Uvek sam za vođenje ljubavi na brzinu, ako ja i moj partner uživamo u tome. Ali ako traje prekratko znam da je to samo za njegovo zadovoljstvo – kaže Anita (33).

6. Odbijanje kondoma

– Ako nema kondoma, nema ni seksa. Bez rasprave. Kad sam bila mlada i luda, još sam i slušala njihovo filozofiranje o tome zašto kondomi nisu potrebni, ali sada to ne dolazi u obzir – kaže Aleksandra (42).