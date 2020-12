Muške ispovesti: Obožavamo kad žene ovo rade u krevetu

Premda tvrde kako da su žene komplikovane, ponekad su muškarci prava enigma i nikada ne znate šta zapravo žele. OK, često to ne znaju ni da pokažu jer nemaju vremena da budu otvoreni i kažu šta zaista žele dok glume frajera. Neki pak misle da žene jednostavno treba da pogode šta oni žele – a takvi momci su obično nesigurni, jer zapravo ni sami ne znaju šta hoće pa prepuštaju damama da im to otkriju…

A muškarci su zapravo mnogo jednostavniji i skromniji nego što to pokazuju. Pogledaj samo njihove iskrene seks-savete, želje i željice… i biće vam sve jasno.

1. „Budite pune samopouzdanja! Ništa nije uzbudljivije od žene koja zna šta želi – i to pokazuje u krevetu!“

2. „Kad ste ‘gore’, jako je seksi dok skroz sednete i brzo i snažno pomerate bokove napred-nazad.“

3. „Recite nam šta trebamo da radimo! Jako nas pali kad nam dajete uputstva! Takođe je superuzbudljivo kad nam uzmete ruke i vodite ih tamo ge želite.“

4. „Oralni seks kao predigra je obavezan!“

5. „Želimo da gledamo kako se samozadovoljavate! Jako nas pali kad to možemo uživo da posmatramo.“

6. „Dobar je osećaj kad za vreme seksa napnete zadnjicu. To je taj neki animalni potez koji nas dodatno uzbuđuje.“

7. „Ljubljenje! Što je više poljubaca za vreme seksa, to nam je još bolje i lepše!“

8. „Biti nesavršena! Razbarušena kosa, lice bez šminke – ma, možete imati i viklere za kosu – ne smeta nam!“

9. „Govorite glasno naša imena! Priznajemo, ponosni smo kad neko u krevetu izgovara i ponavlja naše ime!“

10. „Gledajte nas u oči dok nas oralno zadovoljavate!“

11. „Spontanost! Dosadno nam je kad je seks zapisan u kalendaru.“

12. „Kad ste na nama, mazite svoje grudi.“

13. „Nakon seksa želimo da ležimo pored vas i mazimo se…“

