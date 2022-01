Način na koji vas grli nepogrešivo otkriva njegova osećanja prema vama!

Ako niste sigurni šta muškarac zaista oseća prema vama, govor tela je tu da vam pomogne.

U dilemi ste jer ne znate da li on želi sa vama da bude samo prijatelj, ili planira nešto više?

Način na koji vas on grli će vam dati odgovor na to pitanje.

Tri zagrljaja su ključna za tumačenje muško-ženskih odnosa:

1. Prijateljski zagrljaj

Ovakva vrsta zagrljaja između muškarca i žene može biti nešto duža od klasičnog zagrljaja, kada pozdravljate nekoga, poput rođaka ili prijateljice. Obe strane stavljaju ruke nešto ispod ramena druge osobe, ne dalje od sredine leđa. Tu se može naći i brzi poljubac u obraz. To je odraz prijateljstva.

Takođe, imajte na umu da, iako je ovakav zagrljaj nešto duži, on retko otkriva emocije jače od osećanja prijateljstva. Ponekad je to utešni zagrljaj, a retko otkriva i nešto više – ali, to morate da procenite sami po još nekim detaljima iz njegovog ponašanja.

2. Zagrljaj “nešto više od prijateljstva”

To je kao unapređeni prijateljski zagrljaj. Ruke su kao i kod prijateljskog zagrljaja – ne niže od sredine leđa, ali prsa su priljubljena jedna uz druga.

Ovakav zagrljaj se smatra “zagrljajem od srca – srcu” i siguran je znak da muškarac gaji neka dublja osećanja prema vama. Takođe, imajte na umu da zagrljaji prsa o prsa koji traju najmanje 20 sekundi dovode do povećanog oslobađanja hormona ljubavi u telu.

3. Zagrljaj “nema greške, postoji privlačnost”

Dakle, bez obzira da li ste u vezi ili ne, ako se prilikom zagrljaja dodirujete donjim delom tela – budite sigurni da ste na korak od toga da postanete intimni. Po takvoj vrsti zagrljaja možete otkriti i da su muškarac i žena u intimnoj vezi iako to pokušavaju da sakriju.

To može da bude i zagrljaj u kojem muškarac dođe ženi s leđa i stavi ruke oko nje, što pokazuje da jedva čeka da bude sa njom. Ukoliko takav zagrljaj traje duže i čvršći je, to pokazuje da gaji intenzivna osećanja i signalizira predanost iako su u javnosti.

