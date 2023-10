Naizgled bezazlene rečenice: Ovih 7 stvari govore samo ljudi koji varaju svoje partnere

Prevaru nije uvek lako sakriti, jer će sumnje, pitanja i brige obično na kraju isplivati ​​na površinu. Dakle, ako vaš partner pokušava brzo da vas se reši, možda će morati raditi prekovremeno kako bi smislio izgovore i objašnjenja. Nakon razgovora sa stručnjacima za veze, otkriveno je da postoje neke fraze koje će lako odati nevernu osobu.

Pročitajte sedam stvari koje govore samo varalice, piše Best Life.

1. ‘Samo si paranoičan/paranoična’

Vaš bi vas partner mogao da pokuša da vas navede da preispitate sopstveni razum ako vam radi sumnjive stvari iza leđa. Varalice to često čine govoreći stvari poput: ‘Samo si paranoičan’, ako se brinu da otkrivate neke od njihovih laži, tvrdi Sanam Hafiz, neuropsiholog iz Njujorka. ‘Varalice mogu koristiti ovu frazu kako bi odvratile ili poništile partnerova osećanja kada se suoče sa sumnjama’.

2. ‘Ne znam zašto praviš tako veliku stvar od ovoga’

Ako ne pokušavaju da vas izlude, možda će umesto toga pokušati da vas uvere da ste previše emocionalni, dodaje Hafiz. Komentari poput ‘Ne znam zašto praviš tako veliku stvar od ovoga’ obično se koriste kako bi se minimizirali njihovi postupci ili bilo kakvi dokazi koje možda imate. ‘Čineći to, varalice mogu učiniti da se njihovi partneri osećaju nerazumno ili preterano dramatično’, upozorava ona.

3. ‘Zašto me uvek propituješ?’

Varalica takođe može pokušati da vas stavi na vruću stolicu optužujući vas da ih ‘uvek’ ispitujete, kaže Dženifer Kelman, terapeutkinja i ekspertkinja za odnose. ‘Ljudi koji varaju žele da sakriju svoje ponašanje i okrenu stvari postavljajući agresivna pitanja i pokušavajući da izbace partnera iz kolotečine’, kaže ona, ‘Učiniće sve što mogu da sakriju stvari i osećaju da njihov partner nema pravo da propituje ​​njih ili ono što govore’.

4. ‘Mi smo samo prijatelji’

Ako ste sumnjičavi u odnosu između vaše drage osobe i neke druge osobe, možda ćete na kraju čuti uobičajenu racionalizaciju: ‘Mi smo samo prijatelji’. Ali, iako to može biti istina, to je odbrana koju varalice često koriste kao izgovor da sakriju svoje laži, kaže Hafiz. ‘U kontekstu nevere, to bi se moglo koristiti za umanjivanje opsega veze’, objašnjava ona, a prenosi Večernji list.

5. ‘To je poslovna stvar’

Nevera se obično krije pod plaštom nečijeg poslovnog života. Dakle, neko ko vara mogao bi izgovoriti fraze poput ‘To je bio samo posao’ ili ‘Radio sam do kasno’ kako bi objasnio svoje kašnjenje ili nedolaske. ‘To su uobičajeni alibiji koji lako maskiraju vreme provedeno s nekim drugim’, kaže Sanam.

6. ‘Zašto mi ne veruješ?

Poverenje je vitalni deo svake veze. Ako vas vaš partner vara, možda će pokušati da vas ubedi da su vaši problemi s poverenjem stvarni problem u odnosu. ‘Oni to projektuju na svog partnera i krive ih da su sumnjičavi’, kaže Kelman. Kako dalje objašnjava Hafiz, postavljanje pitanja poput ‘Zašto mi ne veruješ?’ takođe pomaže varalici da skrene pažnju s njih i njihove nevere. ‘Okretanje ploče i isticanje vašeg nedostatka poverenja može skrenuti pažnju s njihovih postupaka’, dodaje ona.

7. ‘Ne mogu više ovako’

Ako se vaš partner boji da bi njegove laži mogle da izađu na videlo, možda čak i nagovesti da će prekinuti s vama, upozorava Kelman. Međutim, umesto da preuzmu odgovornost, nateraće vas da se osećate kao da ste vi krivi i da je ‘vaše stalno zanovetanje jednostavno previše’, dodaje ona. ‘Varalica želi da zadrži stvari skrivenima pa je mnogo lakše okriviti nego preuzeti odgovornost’, objašnjava Kelman, ‘Oni koriste preteće rečenice poput ‘Ne mogu više’, što može izazvati strah kod partnera i oni mogu popustiti’.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.