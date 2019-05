Najbizarniji zakoni o seksu širom sveta

Svedoci smo nekih čudnih zakona koji se svako malo donose u našoj zemlji, ali šta je s onim zakonima koji su važili pre nekoliko stotina godina ili decenija, a danas su zastareli?

Ovo je kratak pregled nekih od najbizarnijih seks zakona širom sveta.

1. Ako žena u Afganistanu odbije da mužu pruži seksualni užitak, on ima pravo da joj uskratiti hranu i vodu. Takođe, ima pravo da je siluje, a ukoliko to i učini, to nije kažnjivo delo.

2. Kazna za masturbaciju u Indoneziji je dekapitacija.

3. Vašington D.C. je proglasio ilegalnim sve seksualne položaje, osim misionarskog.

4. U Minesoti muškarcima je zabranjen seksualni odnos sa živom ribom.

5. Gologrude prodavačice zabranjene su u engleskom Liverpulu, osim u radnjama koje prodaju tropske ribice.

6. U Hongkongu, žena koja je uhvatila muža s ljubavnicom može preljubnika da ubije, ali pritom mora da koristi svoje ruke. S druge strane, ljubavnicu može da ubije bilo čime.

7. U Bolivijskom Santa Kruzu, nezakonit je seks sa ženom i njenom kćerkom istovremeno.

8. U Klivlendu žena ne sme istovremeno da nosi lakovane cipele i suknju, jer muškarac može u njima da vidi odraz njenih intimnih delova.

9. U Los Anđelesu, u Kaliforniji, muškarac može da pretuče svoju ženu kopčom kožnog kaiša, ali jedino ako je kaiš uži od 5.1 centimetra.

10. U Viskonsinu muškarci ne smeju da pucaju iz pištolja dok njihove partnerke postižu seksualni vrhunac.