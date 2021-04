Najbolje seksualne poze za parove s jakim libidom

Ljudi s visokim libidom mogli bi posebno da uživaju ​​u položajima koji omogućavaju duboko prodiranje ili one koji mogu da pomognu da odnos traje duže, smatra sertifikovana seksualna terapeutkinja Megan Fleming. Dodaje da bi bilo idealno menjati ih, prebacujući se iz intenzivnijih položaja u one koji omogućavaju usporavanje i dužu izdržljivost, prenose mediji.

1. Dobri stari „doggy“

Pseća poza je klasičan izbor za one s jakim seksualnim nagonom, prema Fleming, jer omogućava bolje prodiranje s leđa. Osim toga, poza je svestrana, jer oba partnera mogu da budu na kolenima, jedan partner može da stoji iznad kreveta ili oboje mogu da stoje.

2. Kolica

Slična psećem stilu, ali malo energičniji, „kolica“ nalažu partnerki da noge obmota oko partnera. U ovaj položaj možete doći ako započnete u psećem stilu i partner vam pomogne da podignete noge unazad i gore, obavijajući ih oko svojih bokova i leđa. Zagarantovana vam je duboka penetracija, dodaje Fleming. Plus, to je prilično dobar trening za oboje.

3. Povišena misionarska

Oživite uobičajenu misionarsku pozu nečim poput jastuka – žena treba da podigne karlicu.

„Odličan seks svodi se na dobre uglove“, objašnjava Fleming, pa pronađite načine na koje možete da podignete karlicu kako biste omogućili veće trenje i pritisak.

4. „Yab-yum“

Kad dođe vreme da usporite, razmislite o tome da uđete u položaj lotosa ili yab-yum kako se to naziva u tantričkim praksama. Muškarac sedi uspravno prekrštenih nogu, a žena sedi na njemu, raširenih nogu koje obavija njemu oko leđa. Fleming kaže da je to izvrsno za intimnost, jer možete da sinhronizujete disanje. Osim toga, to je sporiji položaj koji uključuje više trljanja nego potiskivanja, što može da pomogne u izdržljivosti.

5. Međusobna masturbacija

Nije poza, ali je i dalje sjajna stvar za one s jakim libidom. Međusobna masturbacija daje vam puno kontrole nad vlastitom izdržljivošću i može da vam pomogne u izgradnji bliskosti s partnerom, objašnjava Gigi Engl, priznati klinički seksolog.

„Predlažem da legnete na leđa radi vizuelno najotvorenijeg iskustva gledanja vašeg partnera“, kaže ona.

6. Poza 69

69 je s razlogom proveren i hvaljen oralni seksualni položaj. Oba partnera mogu da uživaju ​​u primanju stimulacije, a istovremeno da ugode svom partneru. Fleming napominje da ponekad može biti pomalo odvraćajuće davanje i primanje u isto vreme, ali ako želite da duže traje, to možda nije loše.

„Poza je održiva i uključuje element zadirkivanja partnera“, dodaje ona.

7. Bočni 69

Iako je 69 poza izvrsna za izdržljivost, Fleming napominje da je važno biti pažljiv prema vratu ako to radite duže vreme. Ako to nikada niste učinili, možda biste hteli da isprobate bočni 69. Oba partnera mogu da leže na bokovima, a poza im omogućava dužu akciju.

8. Kaubojka

Ne samo da je verovatnije da će žene postići orgazam na vrhu, napominje Fleming, već je ovo još jedan položaj koji uključuje manje potiskivanja i više trljanja te ljuljanja karlice.

„Budući da je manje potiskivanja, seks stvarno može da traje duže“, objašnjava ona.

9. Obrnuta kaubojka

Ovo je super poza za žene koje vole da budu gore, a partneru s donje strane može da bude zabavno da dobiju drugačiji pogled na akciju. To je takođe položaj koji omogućava stimulaciju klitorisa uz penetraciju, čineći orgazam verovatnijim.

10. Kašika

Još jedna mogućnost kada želite da usporite stvari, ali da nastavite s odnosom – poza „kašike“. Odlična je kad počnete da se osećate umorno ili se približavate završetku i želite duže da izdržite. Možete uživati ​​u vaginalnoj ili analnoj penetraciji, a Fleming kaže da je ovaj položaj izvrstan za stimulaciju G tačke i da seks duže potraje.

11. Stojeći s podignutom jednom nogom

Ovakav seks može da bude zabavan jer može da vas digne iz kreveta, gde se verovatno odvija većina vaših seksualnih radnji. To je takođe dobar trening, napominje Fleming. Postoji nekoliko načina seksualnog odnosa uspravno, ali partnerka koja podiže jednu nogu omogućiće dublje prodiranje i stimulaciju za oboje, i naravno, možete da stojite praktično gde god želite. Različita mesta mogu da budu izuzetno uzbudljiva!

