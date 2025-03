Najbolji lek protiv starenja za žene preko 50 godina su orgazmi, evo zbog čega to tvrdi seksualna terapeutkinja

Seks nije samo ugodno iskustvo, već pomaže i da izgledate mlađe i pomoći će vam da duže živite. Marisa Peer pokrenula je Rapid Transformational Therapy – tretmana koji kombinuje hipnozu i hipnoterapiju kako bi pomogla klijentima da preobraze svoje živote.

Pored toga što više od 30 godina pomaže mnogima, uključujući i holivudske slavne ličnosti, kraljevske porodice i sportske zvezde, ona je i zagovornica dobrog seksa.

Marisa sada ima 63 godine i, kako kaže, prave dobrobiti seksa otkrila je sasvim slučajno. U to vreme je dublje proučavala pitanja koja se tiču ​​neplodnosti i upravo je kroz to otkrila koliko je važno imati živahan seksualni život u bilo kojoj starosnoj dobi.

Nije tajna da je seks jako dobar, ali takođe čini čuda za starenje. Ne radi se o tome da se žene određene starosne dobi svakodnevno seksaju, ali vreme je da to postane norma.

Osim što pomaže da se povežete s partnerom, Marisa je rekla da seks može pomoći i da izgledate mlađe i osećate se puno srećnije.

– Za žene to čini mnogo stvari kada doživite orgazam. Ima anti-age i antidepresivne učinke. Jako je dobar. Čini da se osećate živima i mladima. Iskusite sve te goleme dobrobiti – poručuje Marisa.

Orgazam deluje na jačanje niza stvari, bez obzira na starosnu dob, uključujući raspoloženje i sposobnost da se osećate dobro u sebi.

Kada žena doživi orgazam, povećava se estrogen, a kada muškarac doživi orgazam, povećava se testosteron.

Međutim, Marisa priznaje i da se doživljaj seksualnog užitka kada imate 50+ smatra pomalo tabu temom u poređenju s onima koji spadaju u mlađe starosne grupe. Razgovor o seksu je sasvim drugačiji u 20-im.

Ponekad to može biti i zbog drugih briga.

– Upravo smo prihvatili da mnogi ne žele da razgovaraju o seksu starijih ljudi – rekla je, dodajući kako ne žele da pričaju o seksu svojih baka i deka.

Ženama u 50-im to možda nije omiljena tema, zato što su im neke prijateljice udovice ili zato što možda nemaju partnera.

– Mnogi jednostavno ćute o tome. Ali istina je da je seks stvarno dobar za vas, a redovan seks može pomoći u održavanju zdrave veze između vas i partnera – istakla je terapeutkinja.

Emocionalno angažiranje s partnerom i iskazivanje ljubavi je više nego pozitivna stvar.

Marisa je takođe istakla i da su za opstanak dobre veze potrebne tri ključne stvari – seksualna hemija, hemija najboljeg prijatelja i međusobno poštovanje.

– Dakle, ako partner ne želi imati seks s vama, to je stvarno nepoštovanje, jer je to jedna od stvari koje čine stvarno dobru vezu. Žene se trebaju da se osećaju poželjnim, a muškarcima se treba diviti – upozorava ona.

Pored toga važno je osigurati redovan seks kako biste zadržali mladolik izgled, naglašavajući kako je to puno bolje nego bacati novac na skupe kozmetičke proizvode, prenosi Daily Star.

Zašto se razbacivati ​​kremom za lice kada se možete prepustiti vrhuncu.

– To je protiv starenja. Ako možete provesti 20 minuta stavljajući kremu na lice, možete imati i seks – ističe.

Uz seks se osećate mlado, i izgledate tako.

– Vaše 50-e su vreme kada ne morate brinuti o trudnoći, menstruaciji ili dolasku dece. Seks može biti zabavniji i uzbudljiviji. Za neke to može biti puno bolje vreme za seks. Neku se seksaju u svojim 80-ima, to je dobro za vas. To je neverovatna stvar – kaže stručnjakinja.

Kako bi se normalizovao razgovor o pojedincima određene starosne dobi koji imaju seks, o tome treba više govoriti u medijima i na filmu, mišljenje je terapeutkinje.

Počinjemo polako viđati više seksualnog predstavljanja starijih žena na velikom platnu. Ali ovo je tek početak, a Marisa kaže da moramo videti više toga kako bismo normalizovali temu, a i kako bismo pokazali svima koliko važnu ulogu igra mašta u seksualnom partnerstvu.

– To je zapravo jako dobro za vas, jer je najmoćniji polni organ vaš mozak. Maštarije ne znače da ste neverni, vi samo maštate o nečemu što smatrate izuzetno erotičnim – kaže Marisa.

Ako ste s partnerom dugo, i osećate da ponestaje seksa u vezi, Marisa savetuje da je najbolje da razgovarate s partnerom o tome.

Važno je da parovi razgovaraju o seksualnom životu – jesu li oboje sreni što ga nemaju, je li samo jedan srećan bez toga ili kakva god situacija bila – komunikacija je ključna.

Razgovor o vašim potrebama, željama i maštanjima važan je za održavanje zdrave veze.

– Možda nemate telo kao s 30, ali znate šta vam se sviđa i znate šta želite. To je prekrasna stvar. Zapamtite šta volite kod seksa. Što ga više imate, to je lakše. Ne zaboravite ni da vam ne treba muškarac da biste se skinuli – istakla je.

Takođe, navodi kako nije sramota koristiti seks igračke, masturbirati pa čak ni ubacivati ​​igračke u seks.

– Učite kako vaše telo reaguje. Koristite ih da naučite sami šta vam se sviđa. Zašto to ne biste isprobali i zajedno. Orgazmi deluju antidepresivno i protiv starenja, oni oslobađaju od stresa. Seks čini da se osećate živim. Biti živ je ono što zaista svi želimo – savetuje stručnjakinja, prenosi 24sata.hr.

