Najbolji prirodni lubrikant: Ovo čudo od ulja koristite za savršeno uživanje u seksu, preporučuje ginekolog

Ne čudi činjenica da sve više žena flašu sa kokosovim uljem umesto u špajzu, drže na noćnom stočiću – ginekolozi ga preporučuju kao lubrikant.

Još nisu obavljene studije o bezbednosti korišćenja kokosovog ulja kao lubrikanta, objašnjava dr Dženifer Gunter iz Kajzer Permanent Medikal Centar iz San Franciska i dodaje:

,,Do sada sve ukazuje da je ovo bezbedno sredstvo. Nisam imala prijave pacijenata na bilo kakve negativne nuspojave. Plus, to je prirodno sredstvo, bez konzervansa, a kada se uporedi cena sa cenama lubrikanata u apotekama, kokosovo ulje je dosta pristupačnije“, kaže doktorka.

Doktorka Gunter ističe da je njena dosadašnja praksa pokazala da većina žena koje pate od suvoće vagine ima razvijenu i hemijsku osetljivost, zbog koje im kupovni lubrikanti ne prijaju, ali im se korišćenje kokosovog ulja u tu svrhu i te kako dopada.

Dodatni bonus od upotrebe kokosovog ulja jeste što ovo ulje ima prirodna antifungalna svojstva, tako da može da smanjuje rizik od infekcija, kaže doktorka Gunter i podseća da ga koristite kao i svaki drugi lubrikant – nanosite ga pre seksualnog odnosa i brišete odmah nakon istog i nikako se ne tuširajte odmah.

,,Kokosovo ulje ima nisku tačku topljenja, tako da ga možete naneti i koristiti čim ga malo protrljate među šakama. Koristite ga pre penetracije, baš kao što koristite bilo koji drugi lubrikant tokom predigre i seksa“, kaže dr Gunter .

Ono na šta morate da obratite pažnju kada kupujete kokosovo ulje jeste da ono bude čisto, 100 odsto prirodno, bez bilo kakvih drugih sastojaka koji potencijalno mogu da izazovu neželjenu reakciju. Čak i ako ste zadovoljni lubrikantom koji trenutno koristite, proverite šta sve sadrži.

,,Izbegavajte one lubrikante koji sadrže glicerin i paraben jer mogu da izazovu iritacije“, savetuje doktorka Gunter.

Pre nego što zaronite u ovaj mirišljavi tropski trend, OBAVEZNO proverite da li ste alergični tako što ćete malo ulja utrljati na ruku, a zatim sutradan proveriti ima li nekih reakcija. Podrazumeva se da i vaš partner mora da se testira na eventualnu alergiju. Nikako ne koristite kokosovo ulje ako koristite kondome od lateksa, upozorava dr Gunter i dodaje: Ulja i vazelin mogu da oslabe lateks i povećaju rizik od pucanja kondoma. Naravno, to ne znači da morate da birate između lubrikanta i kondoma. Samo budite sigurni da koristite poliuretanski kondom ako za podmazivanje stavite kokosovo ulje.

I zapamtite ovo:

Ako pokušavate da zatrudnite, preskočite i ovo čudo od ulja, ali i sve ostale lubrikante, osim onih koji su namenjeni pospešivanju začeća. Većina lubrikanata izaziva promene pH u vagini i usporavaju spermatozoide, tako da im treba mnogo više vremena da stignu do mete, a time i smanjuju mogućnost začeća.

Iako se ne zna da li kokosovo ulje ima isti efekat, nedavno objavljena studija u časopisu „Asistic reproduction and Genetic“ pronašla je da kokosovo ulje kao lubrikant ima najmanje štetan uticaj na funkciju sperme u odnosu na devet drugih popularnih podmazivača. Ali bolje je ne rizikovati.

