Najlepše izreke o ljubavi

ŠTA JE TO LJUBAV?

– Ljubav je jedna vrsta bolesti, ko je nije bolovao ne zna šta je.

– Ljubav ne stari, ona umire kao dete.

– Ljubav je posao besposličara, ali i besposlica zaposlenog.

– Ljubav nema mere za vreme; ona klija, cveta i zri u jednom času.

– Ljubav je nastup ludila.

– Ko nam je prijatelj taj nas i voli, ali ko nas voli ne mora da nam je prijatelj.

– Ljubav je najplemenitija slabost uma.

– Ljubav koja doziva ljubav često čuje tek vlastitu jeku.

– Ljubav se rađa iz znatiželje, a traje iz navike.

– Ljubav je tiranin koji nikog ne pošteđuje.

– Prvi uzdah ljubavi posljednji je uzdah mudrosti.

– Odsutnost za ljubav je isto što i vetar za vatru: gasi malu, a raspiruje veliku.

– Ljubav je uvek početak znanja, kao što je vatra početak svetla.

– Nemoguće je sakriti ljubav očima koje ljube.

– Šta je ljubav? To je duga prilika za bol.

– Ljubav je proletnja biljka koja sve ispunjava svojim mirisom nade, čak i ruševine koje obraste.

– Svi smo mi rezultat ljubavi i zanosa.

– Ljubiš li duboko samo jedno biće, činiće ti se da su i sva ostala dostojna ljubavi.

– Nema efikasnijeg kozmetičkog preparata od ljubavi.

– Zaljubljenici vide na svetu samo sebe, a zaboravljaju da ih svet vidi.

– Nema sunca bez svetlosti ni čoveka bez ljubavi.

– Ljubav je kao rublje: slađa je kad se češće mijenja.

– Ljubav je nalik na vodu: ako je nešto ne uzburka, ona truli kao bara.

– Ljubav je samo krik pobune protiv praznine života.

– Ljubav se nikada ne rađa u zloj duši.

– Ljubav nema godina. Ona se uvek rađa.

– U ljubavi je beg jedina pobeda.

– Žena dokazuje svoju ljubav prema muškarcu požrtvovanjem, a on svoju glupostima.

– Jedna je ljubav, ako je ne prati mašta.

– Najveća sreća koju nam može dati ljubav, je prvi stisak ruke žene koju volimo.

– Prva ljubav je veoma velika i veoma mala.

– Jezik ljubavi je u očima.

– Ljubav je k“o rose kap što blista na travi. Tek što sunce izađe, kap rose ispari.

– Ljubav daje krila, ali ih i potkresuje.

– Ljubav je uvek plemenita i lepa, ali stvarnost se brine da ona prolazi kroz šumu kopriva.

– Muzika je uvek bila hrana ljubavi, a ljubav je hrana za muziku.

– Bolje je ljubiti i izgubiti nego uopšte nikada ne ljubiti.

– Voleti i biti voljen znači osećati sunce s obe strane.

– Bez poštovanja nema ljubavi.

– Ljubav se hrani nadanjem.

– Ljubav je kao bolest: što je se čovjek više boji, to joj je više izložen.

– Velike ljubavi su retke, kao što su retka velika dela.

– Ljubav nije čudo, ali čini čuda.

– Ko ljubi zbog ljubavi, taj je slep.

