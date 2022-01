Najsrećniji parovi nikada ne izgovaraju ove rečenice

Umanjivanje nečije vrednosti je podmuklo. Često bi neko mogao da zanemari ili otpiše partnerova osećanja, a da toga ne bude svestan.

Puno puta će jedan partner umanjiti osećanje drugog misleći da je ono što rade od pomoći. Da pokušavaju da zamene jednu emociju drugom za koju smatraju da je ispravnija. Bez obzira na uzrok, to je nešto čega treba biti svestan i razumno izbegavati.

Donosimo nekoliko primera koje mogu povrediti osećanja vašeg partnera i fraze koje bi trebali da izbegavate.

„Žao mi je što se tako osećaš“

Ova rečenica vas oslobađa svake odgovornosti i prebacuje krivicu nazad na vašeg partnera. Iskreno izvinjenje znači preuzimanje odgovornosti za svoje postupke. Reći da vam je žao zbog toga što vaš partner oseća nije izvinjenje. Reći svom partneru ‘Žao mi je što si uzrujan’ isto je kao reći ‘Nije mi žao zbog stvari koje sam uradila i zbog čega si se uznemirio, ali ne želim da se uzrujavaš.“

„Ne vredi se uzrujavati“

Ova fraza ne samo da banalizuje sve što je uznemirilo vašeg partnera, već takođe sugeriše da je to nešto zbog čega je osoba odlučila da se uzruja. Donošenje vrednosnog suda o tome zašto je uzrujan znači da to tretirate kao njegovu odluku, a može samo da doprinese negativnim osećanjima. Ako poslušate svog partnera kada je uznemiren, to je sigurno puno bolji način da zajednički rešite problem.

„Ne radi se o tebi“

Ovo je opsežna generalizacija koja uzima sve što je vaš partner rekao i negira to. Osoba, bez obzira šta zapravo oseća, zapravo razmišlja samo o svojim potrebama i željama. To oduzima bilo kakvu važnost o problemu o kojem partner želi našto da vam kaže. Ovaj odbacujući komentar implicira da je vaš partner narcis koji nema ništa da ponudi.

„Pomisli na sve dobre stvari u svom životu“

Dobro je biti zahvalan za stvari u životu koje idu dobro. I većina ljudi verovatno ima na čemu da bude zahvalna. Ali, to još uvek ne znači da nemaju probleme i da se s nečim ne bore. Kada mu kažete da bude srećan zbog onoga što ima, to ne samo da poništava njegova osećanja, već i nagomilava dozu krivice i okrivljavanja. To mu govori da nema pravo bude uznemiren zbog onoga što ima i može da ga natera da se oseća gore nego pre. Tada partneru šaljete poruku da se ne bi trebalo da se oseća tužno ili frustrirano jer ima i dobre stvari u životu i da bi zbog toga trebalo da bude srećan i ne osećati ništa osim toga, piše Miss7.

„Mislila sam da je to tvoja vrlina“

Ako vaš partner ponudi da vam pomogne u nečemu ili preuzme zadatak, a onda ga nekako ne obavi kako treba, to je već samo po sebi udarac za njegov ponos. Ono što mu je potrebno od vas u tom trenutku je podrška i ohrabrenje, a ne izvrtanje pasivno-agresivnim propitivanjem njegovih sposobnosti. Kada partner ne uspe u području života u kojem se inače ističe, verovatno će to sam primetiti i osetiti, a pritom ne bi trebalo isticati da se obično bolje nosi s tim situacijama.

„Smiri se“

Ovo je još jedna fraza koja briše svaki racionalni razlog za emocije i sve to svodi na čistu neuravnoteženu emociju. To mu govori da je razlog zašto je uzrujan isključivo zbog iracionalne reakcije na situaciju, a ne zato što imaju valjan razlog. Tada vaš partner može da oseća kao da ga ne slušate i da ga ne razumete. Ako ikada dođete u iskušenje da svom partneru kažete da se smiri, odmaknite se i razmislite šta bi mogli da kažete umesto toga ili ga pitajte šta ga muči, čime ćete pokazati da imate empatiju za ono što oseća i da ćete zajedno s njim uraditi sve da se tako ne oseća.

