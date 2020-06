Naučnici otkrili: Ovo je idealno vreme za seks

Seks uveliko utiče na raspoloženje muškaraca i žena. Takođe, ono što ima znatnu ulogu u seksualnom životu jesu naši hormoni, čija se količina u telu tokom dana menja.

Ako se nivo vaših i partnerovih hormona sinhronizuje za vreme odnosa, doživećete iskustvo čije će vas iskrice držati danima. Glavno pitanje je – u koje doba dana se hormoni najbolje poklapaju?

Naučnici kažu da je najbolje vreme za seks tri popodne. U to vreme se kod žena povećava nivo kortizola koji budi energičnost, dok se kod muškaraca diže nivo estrogena koja u njima stvara veću emocionalnu bliskost, prenose mediji.

Ali, ako ne možete da pobegnete s posla u to vreme, postoji još jedno doba dana koje je izrazito pogodno za ljubavne igrice, a to je rano jutro. Naime, tada je nivo testosterona kod muškaraca najviši jer se on proizvodi za vreme spavanja.

