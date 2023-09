Ne lupajte glavu: Evo šta muškarci zaista misle kada ugledaju golu ženu

Vi možda vidite višak kilograma, celulit i strije kada skinete svu odeću sa sebe, ali u muškoj je glavi nešto savim drugo.

Otkrijte što prolazi kroz glavu vašeg partnera kad nemate ništa na sebi.

„Uf, ružan je taj ožiljak od carskog reza“

On ne mari za vaše „suvenire“ iz perioda trudnoće. Uopšteno, muškarci mnogo manje uočavaju naše nedostatke nego što to mi mislimo, pa tako neće niti primetiti taj ožiljak, osim ako im mi ne skrenemo pažnju na njega. Ne spominjite to. Muškarce pali samopouzdanje pa zato istaknite one delove tela na koje ste ponosni!

„Pod stresom sam, ne mogu misliti na seks“

Onog trenutka kad svučete odeću vaš partner je fokusiran samo na jedno – na vas (i na ono što bi voleo da vam radi). Uopšteno, muškarci mogu u jednom trenutku misliti samo na jednu stvar: dakle, kad ste vi goli, on jednostavno ne može razmišljati o plaćanju računa ili važnim poslovnim pozivima. Želite li da budete sigurni da će vaš dragi razmišljati o vama, svucite se – i u njegovim mislima više neće biti ničeg drugog.

„Daj da što pre završimo s tim“

Samo zato što seks ne traje uvek onoliko dugo koliko biste vi želeli, to ne znači da vaš partner želi da to obavi što pre. Ipak, kad se svučete, postoji nešto osim vas što bi moglo da bude u njegovim mislima – fudbal. Najstarija i verovatno najefikasnija metoda da odgode ejakulaciju muškarcima je razmišljanje o sportu. Oni su, naime, skoro uvek opterećeni time da će prebrzo svršiti pa ne čudi što se služe tom metodom kako bi izbegli fijasko i vaš nezadovoljni izraz lica.

„Moram da te imam odmah sada!“

Ovo će vas iznenaditi. Golotinja ne izaziva tako snažnu potrebu za seksom baš svaki put kod muškaraca. Ponekad oni žele samo da maze vaše nago telo i osetite ga uz sebe. Žene često misle da njihov partner svaki put kad se dodirnu želi seks ili još seksa. Ali to zaista nije istina. Dodiri izražavaju naše emocije i ne moraju uvek završiti polnim odnosom. Maženje bez odeće može biti vrlo ispunjavajuće za oba partnera.

„Ugojila se“

To ne misli nijedan muškarac ako vas voli. On vas tako voli i razume da vidi puno dalje od fizičkog izgleda, pa i onda kad nemate ništa na sebi. Osim toga, nemojte zaboraviti da su muškarci isto tako nesigurni u vezi svog tela. Dakle, umesto da brinete o svojih nekoliko suvišnih kilograma, potrudite se da trenutke kada ste goli učinite posebnima za oboje.

„Nadam se da će ugasiti svetlo“

Nakon napornog radnog dana dovoljan je jedan pogled na vas da mu popravi raspoloženje. Dakle, svlačenje je najbolji način da ga raspoložite i napalite i zato nemojte gasiti svetla. Radije dodajte romantičnu notu, pa upalite nekoliko svećica – one će atmosferu učiniti savršenom.

„Nema dovoljno mesta u kadi“

Možda vaš partner jako žuri na posao ili sastanak, ali to ne znači da će propustiti priliku da vidi vaše obnaženo telo. Umesto da se žalite što nema vremena za zajedničko valjanje po krevetu, uskočite pod tuš zajedno s njim ili legnite u kadu. Budite uvereni da neće odojeti niti pomisliti kako u njoj nema mesta za oboje.

„Vreme je da se obučeš“

Ako imate utisak da ćete se oboje prijatnije osećati ako odmah nakon seksa pokrijete telo posteljinom ili obućete odeću, varate se! Kad vidi kako se prijatno osećate u svojoj koži, još će više poludeti za vama. I nikada vas se neće zasititi. Zato ostanite malo duže nagi, to će na njega delovati poput magneta.

„Kad bismo se barem mogli vratiti u dane početka veze“

Velika je verovatnoća da se vaš partner rado seća početaka vaše veze, ali to ne znači da žali zbog vremena koje sada provodi s vama. Ako ste se možda s godinama toliko upoznali i „istražili“ jedno drugo da su stvari među vama zamrle, ne odustajte. Nikada nije kasno da se iskra ponovo zapali – svucite se i uverićete se.

„Volio bih da si Anđelina Džoli“

Potpuno je normalno da muškarci maštaju o slavnim lepoticama, ali to ne rade stalno. Umesto da gubite vreme na razmišljanje o ženama za koje mislite da mu se sviđaju, uradite nešto inovativno kako biste ga zaintrigirali i oborili s nogu. Za svakog muškarca važi pravilo – žena koja ima samopouzdanja ostvarenje je svih njihovih fantazija.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.