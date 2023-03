Ne, nije visina: Žene prvo ovo primete na muškarcima!

Sigurno ste nekada razgovarale sa drugaricama o muškarcima. To je prosto neminovno, baš kao što i muškarci komentarišu sve sa drugovima. I, prilično smo sigurni da ste pokrenule i priču o tome šta je to što prvo primetite na nekom od njih. Muško-ženskim odnosima pozabavila se i antropološkinja Ana Mečin, sa Oksford univerziteta, a za svoju novu knjigu „Zašto volimo“, prikupila je brojna istraživanja i razgovarala sa mnogim stručnjacima. Sve je uradila u cilju ne bi li otkrila koje su najveće razlike među polovima, odnosno, šta je to što jedni na drugima najčešće gledaju. Ona je za „Daily Mail“ otkrila da, evolucijski uslovljeno, žene na muškarcima prvo gledaju srazmer ramena i struka, a poželjno je da su im ramena široka i da idu u „trougao“, te da je struk vizuelno uži.

Simetrično lice

Osim toga, žene na muškarcima vole i simetrično lice jer je ono, kako podsvesno misle, pokazatelj dobre genetike, pa im pokazuje da muškarac može da ih zaštiti i posveti se porodici. Muškarci su ipak „programirani“ da na ženama prvo primećuju njihove bokove, odnosno da li imaju građu peščanog sata, jer uzak struk i široki bokovi ukazuju na zdravlje i plodnost.

Struk i bokovi

U eksperimentu praćenja oka koji je sproveden u Teksasu 2015. godine, naučnici su otkrili da su se muškarci, ali i žene, prvo usmerili i proveli najduže gledajući u stomak, odnosno dijafragmu nepoznate žene ili muškarca pre nego što su prešli na njeno ili njegovo lice, što sugeriše da prilikom odlučivanja kome prići kao potencijalnom partneru, ili pri proveri konkurencije, razmer struka i bokova jedna je od prvih informacija koje obrađuje naš mozak.

