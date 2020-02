Ne žele da priznaju, ali ljudima u braku ovo najviše nedostaje

Možda ste primetili da vam je nakon venčanja teško da žrtvujte deo svoje intime i autonomije.

Koliko god voljeli svog supružnika, sigurno vam nedostaje nekoliko stvari iz vremena dok ste bili sami. To ne znači da i bračni život nije divan – jednostavno je drugačiji.

Ovo su neke stvari koje vam mogu nedostajati iz „solo“ vremena:

1. Možete jesti šta god poželite i kad god poželite

Sir, krekeri, vino iz flaše…

Međutim, kada i službeno postanete nečiji par, verovatno ćete se osećati loše ako ignorišete sveže skuvanu večeru, a i pomalo strahujete od osude svog partnera.

„Glupa stvar koja mi nedostaje je da mogu jesti ono poželim kad god to poželim. Kad sam bila sama, ako sam odlučila da preskočim večeru i umesto nje pojedem sladoled, nito nije bio tu da me osuđuje. Udala sam se i pomalo se osećam kao da se moram ponašati kao odrasla osoba čak i onda kada mi se to ne da“, kaže Sara Stanic, autorka bloga Our Kind of Crazy.

2. Stvari su tamo gde ste ih i ostavili

Kad živite sami, sve je tamo gdje ste to i ostavili. Međutim, kad živite sa supružnikom, daljinski upravljač je skoro uvek na drugom mestu, a daska na WC šolji uvek podignuta

„Kad ste sami, ne morate juriti stvari po kući ili otkriti da je neko pojeo poslednji kolač ili popio poslednje pivo“, napominje Kevin Darne, autor knjige ‘My Cat Won’t Bark!’.

3. Dolazite kući kad poželite i odlazite kad poželite

Kad ste samci, ne morate brinuti o tuđim osećanjima ni planovima, već u potpunosti raspolažete svojim vremenom.

4. Možete da radite ono što vaš partner ne voli

Malo je verovatno da vaš supružnik uživa u apsolutno svemu što radite. Bez obzira na to da li volite da gledate sport, čitate knjige ili gledate satima ljubavne filmove, može vam biti teško da ograničite vreme za uživanje u tim stvarima dok s nekim drugim delite životni prostor.

5. Imate celi krevet samo za sebe

Lepo je deliti s nekim postelju. Osim ako ta osoba hrče, krade vam prekrivače celu noć ili se prevrće po krevetu.

6. Spontana putovanja

Teže je biti spontan kad imate supružnika ili decu koju treba uzeti u obzir pa spontana putovanja postaju detaljno planirana putovanja i ponekad barem delimično gube svoju draž.

7. Ne morate da delite hranu

Kada otvorite kuhinjski ormarić u potrazi za poslednjom kesom čipsa i shvatite da je više nema, možda ćete poželeti da se vratite u vreme kada niste morali da delite hranu.