NEOPROSTIVO! Žene iznova ’’padaju’’ na istu mušku REČENICU, sledeći put kad je čujete kažite „NE!“

Iz različitih razloga ljudima kojima smo okruženi opraštamo neke stvari i na taj način često bivamo iskorišćeni i povređeni. Gde su granice u odnosima koje ne smeju da se pređu, pitali smo psihologa I psihoterapeuta Lea Ivaniševića, koji kaže da živimo u kulturi u kojoj se oproštaj smatra za nešto uzvišeno, a oprostiti, zaboraviti I dati nekome drugu šansu znači da smo „veća“ osoba.

Da li je praštanje idealizovana slika sveta

“Želimo da verujemo da “svako može da se promeni ako mu se pruži prilika” I da “treba verovati u dobro u ljudima”. Bombardovani smo porukama kako treba da “pustimo negativnost, pustimo ogorčenost, oprostimo I idemo dalje”.

I da, zaista je lepše I lakše verovati u tu idealizovanu sliku sveta u kom svako može da se promeni ako mu se pruži šansa. U takvom shvatanju mi smo dobri I plemeniti jer tu šansu pružamo.

“Naravno, kao terapeut zaista verujem da svako može da se promeni, ali samo I isključivo ako to želi, ako uviđa neophodnost promene I ako je spreman da na promeni radi. Međutim, moja praksa pokazuje da čak I kada su ljudi jako motivisani da se promene, to ne ide tako lako. Svojim klijentima uvek dajem drugu, petu, osmu, raum šansu da nešto urade bolje. Samom sebi uvek treba dati još jednu šansu. Ali budući da život nije terapeutova soba, treba da imamo na umu par stvari pre nego što nekome damo drugu šansu. U suprotnom, možemo završiti povređeni, razočarani, izigrani I iskorišćeni. Da nam se to ne bi dogodilo, moramo da znamo neke stvari I prepoznajemo situacije“ – kaže Ivanišević navodeći o čemu treba voditi računa.

Oproštaj i druga šansa nisu isto

Oproštaj je za vas olakšanje I znači da ste odlučili da nećete nositi gorčinu I da ne želite da to što se desilo I dalje utiče na vas. Oproštaj znači da sebi dajete drugu šansu za bogat I ispunjen život I da želite da idete dalje. Druga šansa je za drugog. To je prilika da neko ostane ili ponovo uđe u vaš život. Moguće je nekome oprostiti, I opet mu ne dati drugu šansu.

Prepoznajte lažno izvinjenje

Pravo izvinjenje mora da ima tri elementa: uvid, odgovornost I akciju. Uvid znači da osoba zna šta je uradila pogrešno I na koji način vas je povredila. Potom, osoba preuzima punu odgovornost za svoje ponašanje I ne pokušava da ga opravda tako što svaljuje krivicu na vas, alkohol, okolnosti, druge ljude, državu, mentalno stanje ili sopstvenu rauma iz detinjstva. Element akcije podrazumeva da osoba ulaže konzistentan napor da promeni ponašanje I u tome uspeva. Ukoliko su ova tri uslova ispunjena, osoba zaslužuje drugu šansu. Ukoliko samo jedan od ovih uslova nije ispunjen – pišite propalo. Ne prihvatajte izvinjenja koja ne sadrže sva tri elementa.

Primeri lažnih izvinjenja:

Žao mi je što se tako osećaš (ali nije mu/joj žao zbog određenih postupaka)

Znam da to nije bilo u redu, ali bio sam ljut/pijan/isprovociran/ izgovor po želji

Moj postupak nije bio u redu i nemam opravdanja za njega, ali ja sam prosto takav i ne mogu to da promenim (ne može ili ne želi?)

Verujte delima, a ne rečima

Kada neko želi da mu pružite drugu šansu, sa argumentom da se promenio, obratite pažnju na to kako se ta promena manifestuje u njegovom životu. Ako isključimo verbalne tvrdnje tipa: prestao sam da pijem, promenio sam se, pošao sam na terapiju, našao sam posao,

gde se još vide rezultati promene? Imajte na umu da je za pravu promenu potrebno bar godinu dana. To što je neko bio na dve sesije kod terapeuta, našao posao pre dve nedelje ili ne pije čitavih par dana nije dovoljno za drugu šansu. No, ukoliko je neko godinu dana išao redovno na terapiju, nije pipnuo alkohol, zadržao je posao, to već nešto znači. Naravno, ne možemo uvek reći – javi mi se za godinu dana, ali ako već puštate nekoga nazad u život samo na osnovu reči, tretirajte to kao „uslovni oprost“, privilegiju koju ćete ukinuti ukoliko se problematično ponašanje ponovi.

Da li je prestup incident ili obrazac

Ako se nešto dogodilo jednom, to je prosto tako. Ako se dogodilo dva puta, može biti i slučajnost. Ukoliko se nešto ponovilo tri puta – to je obrazac ponašanja, a obrasci se teško menjaju, samim tim, pitanje je da li ima smisla davati drugu, treću ili petu šansu. Pravilo broja tri ne važi kada su u pitanju ozbiljniji prestupi kao što su prevara ili nasilje. Preko prevare koja se dogodila jednom nekad i može da se pređe, ukoliko ste posvećeni tome da vidite šta je ona značila i da unapredite vezu kako se ona ne bi ponovila. Preko nasilja ne treba prelaziti – već nakon prvog nasilnog ispada imate pravo da sasečete odnos. Nasilje ne zaslužuje drugu šansu, mada je u praksi često dobija.

Neke stvari su nepopravljive

Da li ste zaista spremni da nekome date drugu šansu? Nekada neko može da uradi sve što je potrebno – prizna svoju grešku, preuzme odgovornost za nju i sprovede određene promene, ali ništa od toga ne vredi ukoliko vi ne možete da pređete preko onoga što je urađeno. Neke stvari ne mogu da se poprave i zato je potpuno ok reći: Drago mi je zbog tebe, drago mi je što uviđaš svoje greške i što si sada bolja osoba, ali nakon svega u mom životu prosto nema mesta za tebe.

