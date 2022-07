Nezaboravan vatromet u krevetu: 10 saveta za postizanje istovremenog orgazma

Tajne za postizanje istovremenog orgazma

1. Igrajte toplo-hladno

Usporite njegov tempo da bi se uskladio sa vašim tako što ćete smanjiti broj ritmičnih pokreta. Na primer, izludite ga tako što ćete kliziti rukom niz njegov penis koristeći čvrst i vlažan stisak samo na minut i pre nego što se previše uzbudi, pređite na lagane i nežne pokrete, kao što je na primer lizanje vrha njegovog penisa. Na taj način ćete imati kontrolu, ali i dalje održavati njegovo uzbuđenje. Bonus: menjajući intenzitet pokreta prilikom predigre će eventualno intenzivirati njegov osećaj prilikom vrhunca.

2. Stvorite trenje

S obzirom na to da je većini žena potrebno mnogo više vremena nego muškarcima da dostignu vrhunac, isplanirajte strategiju tokom predigre kojom će vas dovesti do ivice orgazma. Bilo kakva vrsta dodira koja uključuje trljanje o vaš klitoris će dodatno podstaći cirkulaciju krvi u vašoj V- zoni i još više vas uzbuditi. Prekrstite noge, pritisnite ih jednu uz drugu i pravite pokrete karlicom uz njegovo telo, vaše prste ili vibrator.

3. Licem u lice

Poza „licem u lice” kojom postižete kontakt očiju će vam pomoći da dostignete zajednički vrhunac, jer ćete tako oboje pokazivati neverbalne signale pomoću kojih ćete znati koliko je ko od vas blizu vrhunca. Plus, to dodatno učvršćuje vašu intimnost.

4. Budite na visini zadatka

Razne poze gde je žena na vrhu, kao na primer „kaubojka”, gde ste vi nagnuti napred preko njegovih grudi, ili poza gde ga vi opkoračite dok on sedi na stolici, vaša su sigurna karta za dostizanje istovremenog orgazma. Na taj način možete praviti spore pokrete koji će stimulirati vašu G- tačku i ubrzati orgazam, dok će istovremeno držati njegov „magični štapić” u pripravnosti.

5. Crveno, pa zeleno svetlo

Ako osećate da je blizu vrhunca, a vi niste, zaustavite ga i provedite par minuta radeći nešto drugo: ljubite se, razmenite seksi masažu, uživajte u uzajamnom oralnom seksu, prljavom razgovoru dok se dodirujete ili mu tražite da vam miluje grudi. Kad se on primiri, nastavite odnos. Samo se potrudite da „pritisnete pauzu” pre nego što bude prekasno.

6. Vežbajte zajedno

Kegelove vežbe nisu samo za žene. I muškarci mogu da ih rade i fenomenalan su način kojim može da produži vreme koje mu je potrebno do dostizanja vrhunca, zato ga naučite ovoj tehnici. Kada oseti da se približava orgazmu, recite mu da uradi jednu dugu i sporu kontrakciju i da duboko udahne dok mu se ne smanji nagon.

7. Koristite i vi svoje „ljubavne mišiće”

Sa druge strane, Kegelove vežbe mogu dovesti i do toga da brže dođete do vrhunca. Kad osetite da vam uzbuđenje raste, brzo kontrahujte karlične mišiće nekoliko puta. Ovo će ubrzati protok krvi do vaše vagine, čime ćete izazvati eksplozivan orgazam.

8. Rokenrol

Pravi ritam je tajno oružje koje će njega dovesti do eksplozije. Zato prestanite sa pokretima napred- nazad, nego se bacite na ritmično ljuljanje. Ljuljanjem ćete takođe uposliti i vaš klitoris i tako ubrzati postizanje orgazma.

9. Povežite se

Bitan deo simultanog orgazma je da naučite da tumačite pokrete tela jedno drugom da biste mogli da znate koliko je ko blizu vrhunca. Isprobajte tehniku gde ćete jednu noć da provedete, umesto da vodite ljubav, mazeći jedno drugo potpuno goli, ali izbegavajući grudi i genitalije. Radite istu stvar i naredne večeri, ali dodajte igranje sa grudima. Potom nastavite sa dodirima ispod pojasa, oralnim seksom i konačno, seksualnim odnosom.

10. Iskoristite pozu „kašike”

Sinhronizovano disanje takođe može da podstakne zajednički finiš, i dobar način da to vežbate je u pozi kašike. Neka vas zagrli oko stomaka, tako da može da oseti vaše disanje i uskladi ga sa svojim tempom i ritmom. Posle nekoliko minuta osetićete da dišete istovremeno.

