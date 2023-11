Nijedna žena ne bi trebalo da toleriše ovakvo muško ponašanje: Sigurni znakovi da vas više ne voli

Možete biti zaljubljeni do ušiju, činiti sve što se učiniti može za svog partnera, pružiti mu i moguće i nemoguće, ali ipak, sve to nije garancija da će on vas voleti jednakim intenzitetom. Čak ne mora značiti da će vas uopšte voleti, piše Kurir.

Kako se ponaša partner koji ne voli, već je zarobljen u vezi sa ženom, otkrio je slavni ruski psiholog Mihail Labkovski.

Ne drži svoja obećanja

Ne postoji nepremostiva prepreka ili razlog da muškarac koji voli svoju ženu zaboravi šta joj je obećao i da to ne ispuni. Može se dogoditi da ispunjenje kasni zbog nekih okolnosti, ali ako se on jednostavno pravi kao da nije ništa obećao, to jasno govori kako mu nije ni stalo… U vezi su dela važnija nego reči.

Sluša, ali ne želi da čuje

Ako vaš partner ignoriše vaše reči, potrebe i želje, malo je verovatno da mu je još uvek stalo do vas. Onaj ko vas voli želi da budete srećni, a prvi korak je da od vas čuje šta vam je potrebno da budete srećni.

Flertuje s drugima pred vama

Partner koji vas voli nikad neće dopustiti sebi da flertuje s drugom osobom, a kamoli da dopusti da vi to saznate ili čak da to radi pred vama.

Kad vam treba, njega nigde nema

Muškarac koji vas ne voli, staviće sve drugo ispred vas, pa nemojte da vas iznenadi ako ga nema nigde onda kada vam je najpotrebniji. Vi ga zovete jer imate problem, a on se pravda poslom, prijateljima itd. Da vas voli, javio bi se odmah i došao što pre.

Hvatate ga u lažima

Događa se da ljudi imaju potrebu da ponešto prećute iz najrazličitijih razloga, ali ako vas partner stalno laže, ne želi da prizna čak ni kada ga uhvatite na delu, vreme je da ponovo budete slobodni i pričekate nekog boljeg. Ovaj muškarac vas definitivno ne voli.

