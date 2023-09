Dame, ovih 5 znakova pokazuju da vas muškarac voli – ali krije

Muškarci su naučeni da kriju svoja osećanja, zato im je znatno teže da govore kako se osećaju. Njima je automatski da i kad shvate da su zaljubljeni i da vas vole da to sakriju.

Možda zato što se plaše odbijanja, vaše reakcije ili mogućnosti da vas izgube kao prijatelja (ukoliko niste u vezi). Kad muškarac voli, a krije, tad je teško protumačiti šta zapravo oseća.

Neki znaci su prilično jasni, ali to sve zavisi od individue; kod nekih muškaraca je gotovo nemoguće da pročitate da li osećaju ljubav prema vama. No, ovih 5 znakova će vam pomoći da shvatite da li vas on voli, a to neće da prizna vama, a možda ni sebi.

1. Muškarac koji voli, a krije pamti sve što kažete

Da li pamti sve o čemu ste spominjali kao i najveće banalnosti koje sami zaboravljate da ste spomenuli? Ako u razgovoru vidite da se seća takvih sitnica, onda postoji vrlo dobar razlog. Ovo može biti pokazatelj ljubavi, naročito ako se dešava samo u komunikaciji sa vama.

Ako primećujete da je on generalno zaboravan ili ne obraća toliko pažnje na ostale ljude u okolini, a upija sve što vi kažete i uradite, to definitivno pokazuje da vas posmatra drugačije.

Ovo je nesvesna reakcija, kada nam se neka osoba dopada automatski se fokusiramo na nju. Želimo da je upoznamo, da saznamo sve o njoj i sa lakoćom pamtimo mnogobrojne informacije. Kad bi samo učenje za ispit išlo ovom lakoćom.

2. Nalazi vreme za vas

Kad je muškarac zainteresovan za nas, potrudiće se da nađe vreme za vas i uključi vas u svoju svakodnevicu, koliko god da je zauzet. Prosto, kada smo u nekoga zajubljeni hoćemo sa njim da provodimo što više vremena.

Za prioritete uvek nekako pronađemo vremena, zato ako često provodi vreme sa vama iako znate da ima dosta posla i drugih obaveza, to znači da on bira da to vreme izdvoji za vas. Dakle, on želi da vam se posveti, a vreme je najdragocenija valuta koju imamo, jer ne možemo da ga vratimo.

Kad muškarac voli, a krije, opet će to pokazati na manje očigledne načine. Jedan od njih je upravo taj da želi da je često sa vama.

3. Ljubomoran je kad ste u blizini nekog drugog muškarca

Ništa ne otkriva toliko brzo da li je neki muškarac zaljubljen u vas, nego kad se nađete u društvu još jednog muškarca. Ako ste u izlasku i neko vam je prišao, prisetite se kakva je bila njegova reakcija. Treba da bude veoma dobar glumac da se suzdrži kada je ovakav scenario.

Da li je bio previše hladnokrvan, ili vas je odgovarao od toga da date broj dečku koji flertuje sa vama? Muškarci kad su ljubomorni, a to pokušavaju da sakriju obično idu u dva ekstrema.

Jedan je da totalno ignorišu situaciju i izjedaju se iznutra, a druga je da postaju pomalo napadni i probaju da vas odbiju od ideje da izađete sa drugim muškarcem.

Primetite kako se ponaša sa tim dečkom koji traži vaš broj, da li je neprijateljski nastrojen, ignoriše ga ili je previše prijateljski. Kad muškarac voli, a krije, ovo su sve normalni obrasci ponašanja, iako gledano spolja izgledaju neobično.

4. Zove vas kad popije

Muškarac je u stanju da sakrije svoja osećanja, ali zato pijani muškarac mnogo teže. Ako vas često zove kad je u izlasku ili vam šalje čudne SMS poruke to znači da kad je usred provoda pijan misli na vas.

Kada se muškarci napiju tad mnogo lakše izražavaju sve ono o čemu trazni ćute. Zato često u pijanom stanju zovu bivše devojke ili izjavljuju ljubav ili prilaze devojkama… ili igraju na žurci…

Praktično, rade sve ono za šta bi im u treznom stanju bilo potrebno mnogo više hrabrosti. Kad muškarac voli, a krije, priznaće to samo pijan ili kad trezan skupi hrabrosti.

Možda se čak i desilo da vam je rekao šta oseća dok je bio pijan, a posle se ponašao kao da se ništa nije desi. Vrlo je mala verovatnoća da vas je lagao o osećanjima posle 5 piva.

5. Kad muškarac voli, a krije, uradiće sve za vas

Da li se uvek prvi nađe kada vam je potrebna pomoć oko nečega? Da li vam se stalno nudi za pomoć i pokušava da reši vaše probleme?

Muškarci su jednostavna bića, funkcionišu po principu “problem-rešenje”, pa ako primete da imate neki problem ako mogu da pomognu rado će to učiniti. Ono što otkriva da li vas voli ili ne je upravo to što sami primećuju i sami se nude da pomognu.

Selite se u nov stan, odmah će se ponuditi da vas preseli, čak i da nema automobil.

Treba vam pomoć oko ispita? Biće u stanju da uči sa vama i da vas preslišava.

Kada muškarac voli, a krije, uradiće sve što je u njegovoj moći da žena koju voli bude srećna. I ta reakcija će, takođe, biti nesvesna, jer neće moći baš da kontroliše sve šta radi, koliko god bio vešt u skrivanju ljubavi.

