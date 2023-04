Nik, Nejt i Majkl su nove seksi igračke, programirani su da zadovolje ženu u svakom pogledu!

Lutke na naduvavanje, lisice i ostali dodaci, seksualni predmeti ne prestaju da budu sastavni deo savremenog čoveka. Posle ovih poznatih plastičnih žena koje su bile veoma prodavane, vreme je da pozdravimo čoveka robota! Seksi igračke zauzimaju sve više prostora u životima parova i samaca u Francuskoj a i šire. Jedan od najpopularnijih trendova je lutka na naduvavanje koju seks šopovi ponosno izlažu u svojim izlozima. Zaista, mnogi su oni koji se drže koncepta plastičnog ili silikonskog partnera, a neke kompanije su to dobro razumele. Kompanija Real Doll odlučila je da podigne letvicu još više tako što će se oprostiti od plastike i pozdraviti tehnologiju, piše sajt Sante plus Mag.

Real Doll je zasnovana na konceptu ljudske tehnologije i nudi još jedinstvenije iskustvo od svojih konkurenata: robota u pravom smislu te reči! Muško, ovaj robot nadmašuje sve plastične dodatke u svojoj sposobnosti da zadovolji fizičke i emocionalne potrebe. Slično kao pravi saputnik, programiran je da vodi stvarne razgovore sa svojim partnerom na različite teme.

Krajnji cilj ovog robota je da u potpunosti zameni ljude. Scenario direktno iz naučne fantastike, ovaj elektronski muškarac stvoren je da zadovolji sve potrebe žena, a da nikada nije rekao ne. Ovo je ujedno i specifična prodajna tačka ove kompanije koja je sebi postavila cilj da zadovolji ženski pol na svim nivoima. Opisano kao iskustvo najvećeg zadovoljstva, sticanje jednog od njihovih robota moglo bi svakoj ženi dati ono što joj svakodnevno nedostaje. Zaista, kako kompanija objašnjava, svaki robot ima ličnost i priču koje su jedinstvene za njega i koje ga razlikuju od ostalih.

„Čovek“ koji ne sudi

Neki će sigurno biti skeptični prema ovom prilično čudnom konceptu, međutim, ponuda Real Doll-a zadovoljava potražnju koja postoji među ženama. Slušajući, pažljiv i uvek spreman da zadovolji svog partnera, ovaj muški robot ima krajnju prednost: ne trebaju mu baterije! Koncept ovog robota čoveka zasniva se na samoj činjenici da on donosi ljubav ženama. Programiran da zadovolji, on prihvata svoju partnerku bez osude i vraća joj samopouzdanje. Uvek spreman da je uveri i da joj kaže slatke reči, on je u stanju da popuni određeni emotivni nedostatak koji osećaju mnoge žene. U svakom slučaju, to je obećanje Real Doll!

Fizičke osobine i prilagođavanje

Sajt Real Doll nudi robote sa unapred određenom građom, ali takođe vam omogućava da prilagodite sopstveni model na osnovu određenih fizičkih atributa kao što su morfologija tela, veličina penisa, oblik, boja očiju, kao i boja kose

Nik, Nejt i Majkl su tri imena pronađena da identifikuju već postojeće modele na sajtu. Svaki od njih se može modifikovati na fizičkom nivou kako bi se prilagodio ukusima i preferencijama svog partnera.

Dakle, žena može da bira između mišićavog tela i vitke morfologije u zavisnosti od toga šta je privlači. Kada je u pitanju veličina penisa, klijent ima reč o svakom detalju, uključujući dužinu, obim i prečnik. Pored toga, ona takođe može da izabere boju kože koju preferira na osnovu niza boja koje nudi sajt, ili naprotiv, da je sama izabere ako nije zadovoljna izborom koji joj se nudi. Zaista, Real Doll zaista želi da uključi svoje kupce u proces proizvodnje svakog robota. Daleko od nametanja standardnog modela, omogućava ženama da izraze svoje želje odlučujući o svakom detalju.

Isto važi i za perike koje su napravljene od visokokvalitetnih sintetičkih vlakana. Sajt čak daje savete za njihovo četkanje i postaje dostupno kupcima ako imaju na umu određenu frizuru koju bi želeli da primene na svog robota. S druge strane, oči se svrstavaju u tri kategorije koje se kreću od najužeg budžeta do najšireg. Zaista, prema mogućnostima svake osobe, Real Doll nudi oči u standardnim bojama (plava, smeđa, zelena, lešnik) i ide toliko daleko da nudi ručno oslikane akrilne oči kako bi se ponudilo ono što opisuje kao vrhunsko iskustvo realizma! Postojanje robota i njihova upotreba je tema koja izaziva podele. Zaista, kada pristalice otkriju da je to način da se popuni praznina i obogati seksualni život onih koji se odluče za robota, protivnici su revoltirani i smatraju da to dehumanizuje odnos između dva pola.

