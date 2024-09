Nikada nemojte biti „prosjaci ljubavi“, to je uzrok svih nesrećnih brakova!

Ošo, indijski guru poznat i po imenu Rajniš, ostao je upamćen pomudrim savetima, izrekama i učenjima.

On je odavno opisao i ljudsku potrebu za ljubavlju, onom sudbinskom, ali na potpuno drugačiji način u odnosu na one koji su nam poznati.

Pročitajte i razmislite:

„Vi želite da vas neko voli, i ako vas neko voli, vi se osećate dobro.

Ali to što ne znate jeste da vas drugi vole samo zato što oni žele da i vi volite njih.

To je isto kao kada neko baca mamac za ribe: on to ne baca da bi ribe jele, on to baca da bi ih ulovio. On ne želi da da hranu ribama, on to radi samo zato što želi da ih upeca.

Svi ljudi koje okolo vidite da su u ljubavi, oni samo bacaju mamac da uhvate ljubav.

Oni će na trenutak baciti mamac dok druga osoba ne počne da oseća da tupostoji mogućnost da dobije ljubav.

Tada će i on pokazivati ljubav, dok oboje ne shvate da su prosjaci.

Oni su napravili grešku: svako je mislio da je ona druga osoba car. U neko vreme oboje shvate da nisu dobili ljubav od onog drugog, a tada nastaju neprijateljstva.

Zbog toga se o bračnom životu misli da je pakao, jer svi vi želite ljubav, ali ne znate kako da je date. To je osnovni uzrok svih sukoba. Sve dok se ne dogodi ono o čemu sam vam govorio, odnos između muža i žene nikada neće biti harmoničan, bez obzira kakvo usaglašavanje budete činili, bez obzira kakav brak budete imali, bez obzira kakva pravila bude društvo nametalo.

Jedini način da odnos učinite boljim je da shvatite da se ljubav samo može davati, a ne tražiti. To se samo može davati. Bilo šta da primite je blagoslov, to nije nagrada za ljubav.

Ljubav se daje i sve što primite je samo blagoslov, to nije nagrada. Čak i ako ništa ne primite, vi ste uvek srećni što ste bili u mogućnosti da dajete.

