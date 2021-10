Niste sigurni glumi li ili ste je doveli do orgazma: Evo kako ćete sigurno znati

Ženski orgazam je jedna od najvećih misterija na svetu, pa se sigurno svaki muškarac bar jednom tokom seksa pitao da li je svoju partnerku doveo do vrhunca ili je ona odglumila orgazam.

Ipak, kako tvrde stručnjaci, postoje neki prilično pouzdani pokazatelji ženskog orgazma.

1. Orgazmičko crvenilo

Seksualna stimulacija i uzbuđenje uzrokuju povećan protok krvi u sve kapilare u telu, uključujući one u grudima i genitalnom području. Mnogim se ženama zato dok su uzbuđene zacrveni koža na licu, stomaku, grudima i genitalijama. Iako se crvenilo naravno može pojaviti i bez orgazma, često je nakon orgazma očiglednije pa može biti jedan od sigurnih pokazatelja.

2. Kontrakcije i drhtavica

Orgazam se definiše kao oslobađanje seksualne energije koje često rezultira kontrakcijom i otpuštanjem mišiću karlice i materice. Ako ženu stimulišete prstima, za vreme orgazma ćete osetiti kako se mišići materice skupljaju i otpuštaju, i verovatno i kako se vagina još više ‘otvara’ jer se telo opušta i oslobađa nakupljenu seksualnu energiju. Neke žene kad dožive vrhunac imaju drhtavicu i kontrakcije po celom telu, a te je fizičke reakcije prilično teško odglumiti.

3. Dah

Obično se menja pri jakom uzbuđenju i za vreme orgazma. Žene mnogo brže i dublje dišu kad se približe orgazmu, a često ispuste i duboki grleni zvuk ili vrisak. Iako se to sigurno može odglumiti, ako se pojavi uz druge fizičke pokazatelje, možete biti sigurni da je žena doživela orgazam.

4. Ona sama kaže

Psiholog dr. Šon Vel kaže da sigurni ipak možete da budete samo na jedan način: „Kada ona vikne da upravo ima ili je imala orgazam, možete da budete sigurni“. – Ako muškarac nije shvatio da li ili nije doveo partnerku do vrhunca, pomaže da to čuje direktno od nje – rekla je za Your Tango.

5. Pitajte

Stručnjakinja za seksualnost Dr. Keli J. Konel smatra pak da se sve može odglumiti, pa je najsigurniji način da ženu direktno pitate. – Ako vam je dovoljno prijatno da s njom možete da budete goli, trebalo bi da možete s njom da razgovarate o seksu, zadovoljstvu i orgazmu – kaže Koleni muškarcima.

