Nisu im omiljene: Ove seks poze muškarci uopšte ne vole

Da li znate da postoje neke poze koje muškarci zaista ne vole? Da, moguće je, a evo nekih koji im uopšte nisu omiljeni iz sasvim razumnih razloga.

Često se veruje da muškarci jednostavno obožavaju seks i da im ništa u vezi sa njim ne može smetati, ali se ispostavilo da to nije tako. Naime, muškarci, baš kao i mnoge žene, ne vole određene seksualne poze, a sada su otkrili koje su to tačno, piše YourTango.

Stajaća poza: Iako žene možda misle da je to zaista strastveno, to nije baš udoban položaj za muškarce. Ako je vaš partner viši od vas, vrlo brzo mu može postati prilično neprijatno. Ovo se takođe računa za seks pod tušem, gde može biti prilično tesno i klizavo, a samim tim i pomalo neprijatno.

Poza kašike: Čak i poza kašike za koju ste možda mislili da se sviđa muškarcima, zapravo nije toliko. Razlog za to nije samo ograničena sloboda kretanja, već i nedostatak kontakta očima. Vole da vide želju u očima svoje bolje polovine, pa im ova poza baš i nije sjajna.

Kaubojka: Mnoge žene misle da je ovo jedna od omiljenih muških poza, ali se ispostavilo da to nije tačno. To nije samo zato što vole da aktivno učestvuju, već pre svega zato što brzi pokreti izazivaju strah za svoje penise. Nažalost, to raspoloženje vrlo brzo nestaje.

Sve komplikovane poze: Kada je u pitanju seks, muškarci su jasni. Ono što ne žele da rade su neke komplikovane i teške Kamasutre poze za koje prvo moraju da pročitaju uputstva da bi razumeli sve što treba da urade. Oni više vole poze koje ne zahtevaju mnogo objašnjenja i razmišljanja.

