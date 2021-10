Novi pojam u ljubavnim odnosima: Da li ste čuli za „ZALEĐIVANJE“?

Za jednu posebnu fazu u emotivnim odnosima, kažu stručnjaci, postoji novi pojam, a to je „zaleđivanje“.

Šta znači kada vas neko „stavi na led“? Ne, to ne znači da želi da raskine sa vama. Zapravo, vi ste u jednoj vrsti veze u kojoj imate „isprekidan“ kontakt, što ovakvu vrstu veze čini otvorenom i neobaveznom.

Izraz „zaleđivanje“ se odnosi na period u vezi kada partner pokazuje interes, ali se ne predaje u potpunosti.

Ova faza može da dovede do mnogih nejasnoća, naročito partneru koji je „stavljen na led“ jer nema načina da tačno zna kuda njihov odnos vodi.

On se s vama nalazi kada on želi – njemu se sviđa da ima nekog pored sebe kada mu treba, ali ne želi da taj odnos bude zvaničan. Čest razlog za ovakvu vrstu veze je to što partner nije zaljubljen u vas i ne vidi vašu zajedničku budućnost.

U takvoj vezi ne možete ništa da planirate, emotivno je vemoa teška i iscrpljujuća, naročito ako dugi partner želi nešto više.

Ipak, ono najgore što može da se desi jeste da prisilite drugog partnera na vezu. Tada biste mogli biti povređeni – postoji velika verovatnoća će partner u nekom trenutku početi da vas ignoriše,.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.