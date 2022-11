One su kao magnet: Muškarci smatraju da su žene neodoljive ako poseduju ovih 10 osobina

Istraživanja pokazuju da su žene koje su svesne svojih kvaliteta, koje znaju da budu srećne i ispunjene čak i kada su bez partnera, fatalnije od ostalih.

Ovo je 10 osobina koje su muškarcima neodoljive:

1. Samopouzdanje

Prosečna žena koja je zadovoljna sobom, koja zna šta hoće, mnogo će bolje proći u životu od nesigurne. Samouverene žene su privlačne svima. Ako ne spadate u tu kategoriju, radite na tome, sigurno ćete uspeti.

2. „Bespomoćnost“

Muškarci (uglavnom) vole kada im žene dopuštaju da budu upravo to – muškarci. Žele da privuku pažnju žena, zbrinu ženu, priteknu joj u pomoć, pa im žene to ponekad dozvoljavaju. Ipak, ne treba preterivati u „bespomoćnosti“, ako je to uopšte „adut“ na koji igrate.

3. Ljubaznost

Ljubaznost, briga i spremnost na praštanje su osobine koje svakoga treba da krase, i uvek ih treba ceniti. Budite ljubazni, ne samo prema muškarcu, već prema sebi i svima oko vas.

4. Nezavisnost

Muškarci su fascinirani nezavisnim ženama, koje više vole od pasivnih, zavisnih tipova. Zaista privlačna žena uvek tačno zna šta želi i kada se suoči sa poteškoćama, ne gubi vreme okrivljujući druge.

5. Realistične žene, koje žive ovde i sada

Ovo je tip žena koje uživaju u svakom trenutku svog života i neverovatan su magnet za muškarce, koji vole da budu u njihovom društvu. Optimizam, sposobnost da se odupre kritikovanju drugih i prigovaranja su osobine koje ove žene čine san svakog muškarca.

6. Znaju da se oblače „dobro“

Ovo bi trebalo da uradite prvenstveno zbog sebe, a i muškarcima ćete se dopasti. Nije bitno da li je odeća po poslednjoj modi, važno je samo da se osećate prijatno.

7. Srećne žene

Niko ne voli nervozne žene koje su stalno nečim nezadovoljne. Pokušajte da izađete iz „crnila“ ako ste tome skloni.

8. Interes

Najsigurniji način da „uhvatite“ čoveka jeste da pokažete interesovanje za njega, za njegov posao, ili za nešto drugo što mu je važno. Ali nemojte pretvarati, jer se ni vi nećete osećati dobro u takvoj prinudnoj komunikaciji, a neće ni on. Zato pronađite muškarca koji – pored izgleda koji vas privlači – ima još nešto što smatrate vrednim pažnje.

9. Komunikativnost

Muškarci vole da budu u društvu otvorenih, društvenih žena koje mogu da se upuste u zanimljiv razgovor.

10. Prirodnost i iskrenost

Zaista privlačna žena je prirodna, otvorena i nema kompleksa. Kao takva, ona je privlačna muškarcima, prijateljima i svima oko nje.

