Oprez: Muškarci često igraju ove ljubavne igre, a čine više štete nego koristi

Ljubavne igre koje muškarci igraju ponekad mogu da budu veoma loše i da dovedu do ponekog slomljenog srca. Ako mislite da i vaš muškarac igra neku od ovih „igrica“, proverite da li je to stvarno tako.

„Macho“ impresija

Jedna od najčešćih ljubavnih igara koju muškarci igraju svakako je „macho“ impresija. Da li se on ponaša kao da je neustrašiv? Da li pokušava da se uhvati u koštac sa svim izazovima? Iskreno, većina muškaraca nije toliko muževna. Iako veliki broj njih obožava sport i iako se čini da na njih ne može uticati ništa ženstveno, ako ga pitate da pleše s vama i da se ponaša pomalo blesavo, sigurno će to i uraditi, ako vas voli.

Nedovoljno dobra za njega

Da li on često govori da biste vi bili savršeni ako promenite boju kose? Način na koji se šminkate? Garderobu koju nosite? To su mentalne igre.

Pretvaranje da mu je stalo

Kada on nešto želi, on će najverovatnije reći bilo šta kako bi to dobio. Ako želi intimni odnos, može da kaže skoro sve, od “Volim te” do “Stvarno mi je stalo do tebe”. Na vama je da odgonetnete šta je istina. Da li vas stvarno voli? Da li mislite da se samo pretvara da mu je stalo do vas? Kako se ponaša u vašoj blizini?

Igra spontanosti

Ovo je jedna od najgorih ljubavnih igara koje muškarci igraju sa ženama. Tu nije samo reč o pozivima na odnos već i o lenjosti s njegove strane. Bilo da vas zove da vam kaže kako mu nedostajete i da zaista želi da vas vidi ili vas zove i uzima vaše obaveze zdravo za gotovo, to je veoma nepristojno i verovatno se dešava veoma često.

Igra raskida i mirenja

Zaista, jedna od najomraženijih igara! Igra raskida i mirenja, svakih nekoliko dana ili meseci, može da bude veoma iscrpljujuća. Vrlo je teško prekinuti ovakvu vrstu veze, a još je teže biti u takvoj vezi. Ipak, ako vam se ovo dešava, najmudrije je da „pobegnete“ glavom bez obzira od takvog muškarca. Takva veza samo će vam oduzeti vreme, energiju i živce.

