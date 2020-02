Oprezno: Znaci koji pokazuju da je muškarcu „srce slomljeno“

Nemojte i sami da završite sa slomljenim srcem, prepoznajte znake da je srce muškarca još uvek slomljeno zbog njegove prethodne veze. Ovih 10 znakova jasno otkrivaju da mu je srce slomljeno, pa budite oprezni pre nego što izađete s njim, prenosi Prva.rs.

1. Govori o svojoj bivšoj kao da je povređen

Svi razgovaramo o bivšima. To je normalno, sve dok to nije učestalo. Ali kad vaš novi partner priča o svojoj bivšoj, on priča kao da mu je ubila mačku ili izbušila gume.

2. Neodlučan je kad je reč o vezi

Čini se da je jako zainteresovan za tebe, ali je krajnje nejasan kada razgovarate o budućnosti. Čini se kao da ne može da odluči šta želi: da vas drži na udaljenosti ili da vam se približi. To oklevanje možda je znak da je i dalje slomljen.

3. Daje loše komentare o ljubavi

Kada govori o ljubavi, zvuči poput prezrenog tinejdžera koji nikada neće verovati u srećan kraj. Kao da je previše slušao Morisija ili The Smith-se i pita se zašto ljubav boli. Pa, takav je jer je još uvek slomljenog srca i pati za nekim ko mu je srušio snove.

4. Ponaša se kao tajanstveni čovek

Vaša nova simpatija misterioznija je od Rubikove kocke. Čini se da tip pokušava da dočara Džejmsa Dina.

5. Pliva između emocionalno raspoloženog i emocionalno nedostupnog

Ponekad je otvoren za sve i komunicira s vama otvoreno i slobodno. Drugi put je sumnjičav, zauzet ili neaktivan. Čini se da ga muči unutrašnji sukob.

6. Ima problema s poverenjem

Veruje ti do određene tačke, ali ispituje te, pa se onda izvinjava zbog toga. Oseća se loše zbog toga što sumnja u tebe, ali ima problema s poverenjem. To je jedan od znakova da mu je srce slomljeno i da se bori da pobegne od tog bola.

7. Njegove loše priče vrte se oko njegove bivše

Počinje li svaka mračna i tužna priča s njegovom bivšom? Priča li te priče tokom svađe s vama? Prepričava li ih i kad ste napolju s društvom? Ako je to slučaj, okrenite se i bežite.

8. Upoređuje vas sa svojom bivšom

Stalno vas upoređuje sa svojom bivšom, po osobinama i po izgledu? Ne samo da je to vrlo loše za vaš odnos, već je loše i za vaše samopoštovanje.

9. Govori vam da se više nikada neće vezati

Takve apsolutne izjave su negativne, a takođe nisu ni realne. U stvari, ne bi trebalo da se upuštate u bilo šta s njim ako je njegova ideja ljubavi tako fatalistička.

10. Ima groznu sliku samog sebe

Govori o sebi na vrlo negativan način i čini se da je anksiozan. Često se pita zašto ga uopšte volite i retko kaže nešto pozitivno o sebi. Iz svake pore zrači niskim samopoštovanjem…