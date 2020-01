Osam razloga zbog kojih neverni muškarci ne ostavljaju svoje supruge

Istraživanje Univerziteta u Vašingtonu pokazalo je da je 2,2 posto oženjenih muškaraca imalo više od jedne partnerke u toku godine. Ranija istraživanja pokazala su da je između 15 i 25 posto oženjenih Amerikanaca imalo bra jednu aferu u toku braka.

Osim toga, muškarci su ti koji će verovatnije varati u braku u odnosu na žene. Ali i dalje se postavlja pitanje zbog čega muževi koji varaju svoje supruge ne žele da se razvedu, ali i dalje varaju. Ovo su neki od razloga.

U njegovom domu mu je još uvek najbolje

Muškarac koji vara obično se ne želi razvesti jer suprugu poznaje veoma dobro, dobro mu kuva i brine o zajedničkoj deci. Njemu je obično u životu sve kako treba, ali traži aferu jer želi da isproba nešto novo, a ne zbog toga što želi da promeni svoj život. Njegov dom je njegovo kraljevstvo. On sebi ne postavlja pitanje da li treba da ode. On to ne želi jer bi mu između ostalog bilo teško da sam vodi domaćinstvo. Možda u braku više nema ljubavi ili strasti, ali postoje prijateljstvo i poštovanje.

On samo traži „odmor“

Postoje muškarci koji žele avanturu čak i kada imaju dobar odnos s partnerkom. Između partnera postoji velika ljubav, a imati aferu s nekom drugom ženom doživljavaju kao vreme za opuštanje i avanturu.

Mislio je da bi mogao da nađe odgovor o životu u aferi, ali nije

Neki muškarci varaju i zbog toga što nisu raščistili sa sobom neke stvari koje ih tište. Većina njih smatra da će, ukoliko u svoj život uvedu novu ženu, nešto promeniti i postati srećni, međutim, čak i kada se upuste u takvu vezu, to se ne desi.

Vole svoje supruge

Većina žena koje su ljubavnice oženjenim muškarcima kažu da su ti muškarci odlični porodični ljudi. Glavno njihovo pravilo pri upoznavanju bilo je da ne planiraju da ostave svoju suprugu. Zbog toga se postavlja pitanje zašto to uopšte rade ako vole svoje supruge.

Jedan anonimni muškarac kazao je da je u srećnom braku već 20 godina i da sa suprugom ima i decu.

„Mnogo volim svoju ženu, ali varao sam je više od 15 godina. To je za mene samo fetiš. Ali često sam se osećao krivim zbog toga što radim“, rekao je on za Bright side.

Nema dovoljno hrabrosti da potpuno promeni svoj život

Može se desiti da muškarac nakon dugogodišnjeg braka iznenada upozna srodnu dušu. Terapeut Daglas LaBir ovo naziva aferom „uma i tela“. Ovaj novi osećaj može biti vrlo intenzivan i prožimati vas od glave do pete.

Ponekad, ali samo ponekad, se u tim slučajevima neki muškarci razvedu i venčaju, ali većina njih to ne može da uradi, jer nemaju hrabrosti da potpuno promene svoj život.

Vezani su decom ili kreditom

Mnogi muškarci se ne razvode zato što imaju decu ili zbog kredita. Zato ostaju u braku čak i ako nisu srećni zajedno.

Ne želi da prolaze kroz bol zbog razvoda

Reč „razvod“ izaziva milione loših emocija i asocijacija. To uključuje suočavanje s advokatima, borbu, podelu imovine i pregovaranje o starateljstvu nad decom.

Neki muškarci će radije ostati u braku nego prolaziti kroz suze, bes i viku.

Shvatio je da je pogrešio kad je imao aferu

Dešava se ponekad da muškarci postanu previše otvoreni s bliskom pirjateljicom i na taj način prevare svoju suprugu. Oni obično shvate da su strašno pogrešili i boli ih prevara. Ne znaju da li da suprugama priznaju prevaru ili ne. Ponekad prećute neveru jer ne žele da ih supruge ostave.