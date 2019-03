Otkrivamo koliko treba da budete u vezi pre braka

Nužno je da pre braka rešite važna pitanja koja se odnose na decu, religiju, kućne ljubimce, stil života, a najvažnije je da li ste srećni dok ste zajedno.

Nakon koliko meseci zabavljanje je pravo vreme da ti i tvoj partner počnete da živite zajedno?

Studija nazvana „Pair Project“ rađena na uzorku od 168 parova u periodu od 14 godina pokazala je da su najsrećniji oni parovi koji su počeli da žive zajedno nakon 25 meseci veze.

Novija studija rađena na uzorku od 633 visokoobrazovane žene pokazala je da su one žene koje imaju uspešne brakove pre venčanja bile s partnernom u proseku tri i po godine. Duže zabavljanje pre venčanja je dobro jer par ima priliku da prođe kroz sukobe oko uređenja kuće do odluke kod čijih će roditelja provoditi praznike. Uspešna komunikacija pomoću koje se prevazilaze konfliktne situacije temelj su za dugu i srećnu vezu. Ali to treba uzeti s rezervom budući da su istraživanja rađena na malom uzorku ispitanika. Osim toga prvo istraživanje je rađeno osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka kada su ljudi ulazili u brak mlađi.

Stoga je teško odrediti nakon koliko vremena provedenog u vezi je pravo vreme za brak. Od vremena, za uspešan brak je tokom veze mnogo važnije da naučite da, na obostrano zadovoljstvo prevazilazite teške situacije. Nužno je da pre braka rešite važna pitanja koja se odnose na decu, religiju, kućne ljubimce, stil života, a najvažnije je da li ste srećni dok ste zajedno. Jer svako od nas, ako ne poznaje lično, onda je bar čuo za parove koji su bili u vezi samo dva meseca pre braka i danas žive srećno zajedno, kao i za one koji su se zabavljali čitavu večnost i na kraju se ipak rastali.