Otkriven iznenađujući razlog zbog kojeg žene glume orgazam

Iako se često misli da žene to rade zbog lošeg seksualnog iskustva sa partnerom, nova studija na više od 500 ljudi, starosti od 18 do 80 godina, pokazuje da to nije uvek tako. Prema istraživanju, 64 odsto žena je priznalo da je glumilo orgazam, u poređenju sa 34 odsto muškaraca. Najčešći razlog zašto to rade, prema nalazima, je kratka dužina veze.

Stručnjaci primećuju da je manje verovatno da će žene u dugotrajnijim vezama lažirati orgazam, verovatno zato što se osećaju ugodnije izražavajući svoje prave emocije. U prilog ovoj teoriji govori i činjenica da su žene koje su glumile orgazam češće koristile seks igračke same, dok su one koje nisu glumile orgazam koristile igračke sa partnerom, piše Dejli mejl. Trećina žena izjavila je da nije glumila orgazam jer su se osećale prijatno da ne dožive vrhunac tokom seksa, što se smatra znakom ljubavi i prihvatanja u vezi, kažu stručnjaci.

Studija, objavljena u The Journal of Sex Research, bazirana je na onlajn anketi sprovedenoj 2022. godine u šest evropskih zemalja: Danskoj, Švedskoj, Norveškoj, Finskoj, Francuskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Učesnici su odgovarali na pitanja o svojoj seksualnoj orijentaciji, statusu veze, životu s partnerom i porodičnoj situaciji. Rezultati su pokazali da je gotovo polovina (49 posto) svih učesnika priznala da su glumili orgazme.

Istraživači su takođe anketirali one koji su prestali da glume orgazam i otkrili da je 18 odsto žena prestalo jer su same naučile da dožive orgazam, dok je 19 odsto muškaraca prestalo iz istog razloga. Zanimljivo je da je veći procenat muškaraca (12 odsto) prestao jer su uhvaćeni u pretvaranju, dok je kod žena taj procenat svega 3 odsto. Žene koje su priznale da su glumile orgazam prijavile su niže seksualno zadovoljstvo od onih koje nisu, iako su rezultati bili minimalno značajni. Autori studije sugerišu da ovo istraživanje ukazuje da orgazam nije neophodan za uživanje u seksu.

– Ne morate da doživite orgazam da biste uživali u seksu i osetili zadovoljstvo – rekla je Silvija Pavan, autorka studije i doktorantkinja na Univerzitetu u Kopenhagenu. Ona je dodala da postoji mnogo razloga zbog kojih ljudi glume orgazam, poput želje da se seks završi, da zadovolje partnera ili da izbegnu povredu partnera zbog neispunjenog orgazma.

Prethodne studije, poput onih sa Državnog univerziteta Bouling Grin i Univerziteta Elmhurst u SAD, pokazale su da žene koje češće doživljavaju orgazam imaju tendenciju da imaju srećnije veze. Druga studija iz 2022. godine, koja je obuhvatila 175 heteroseksualnih žena, pokazala je da je učestalost orgazama imala snažan uticaj na zadovoljstvo žene u vezi, ali nije ukazala koliko je muškarac dobar kao partner. Dakle, muškarac koji može da zadovolji svoju partnerku neće nužno biti odaniji i odaniji od onog koji ne može.

