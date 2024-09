Ova fraza uništava većinu veza, tvrdi psiholog s Harvarda

Iako ne postoji veza u kojoj se parovi u svemu slažu, kada su u pitanju zdravi odnosi, komunikacija je ključ. Bez obzira da li se slažete sa svojim partnerom ili pristajete da se ne slažete, jasna i otvorena komunikacija je od najveće važnosti da bi veza tokom vremena rasla i napredovala. Međutim, mnoge veze ovih dana ne preživljavaju test vremena. Deleći svoje stavove o tome, psiholog sa Harvarda sa 20 godina iskustva nedavno je otkrila frazu koja, prema njenim rečima, uništava većinu veza. Takođe je podelila da komunikacija sa partnerom na poseban način takođe dovodi do uništenja većine odnosa, prema njenim stavovima.

U članku za CNBC, dr Kortni S. Voren, sertifikovani psiholog i autor, rekla je da je tokom poslednje dve decenije proučavala mnoge parove. Na osnovu svojih zapažanja, zaključila je da kada partneri međusobno razgovaraju s prezirom, to u većini slučajeva dovodi do razaranja njihove veze.

„Jedna fraza koja odražava prezir i koju sam najviše videla kako uništava veze je: ‘Voleo/la bih da se nikada nismo sreli’“, napisala je dr Kortni S. Voren u članku.

Razlog: Prezir potiče od nečijeg uverenja da je njihov partner bezvredan ili da njihovi stavovi nisu vredni razmatranja. Osoba koja s prezirom razgovara sa svojim partnerom često ih na kraju ponizi ili povredi, što je opet protivno njihovoj ljubavi i odnosu. Važno je napomenuti da prezir nije uvek verbalan. To takođe može biti neverbalno – kao da imate prezirni govor tela prema svom partneru.

Kada se to često dešava između ljudi u vezi, to može učiniti da se druga osoba oseća nečuveno ili da se ne razume u njihovoj vezi, stvarajući tako distancu između para. Ovo bi takođe moglo na kraju dovesti do kraha veze.

Kako sačuvati vezu?

Zapamtite, veza je partnerstvo između dvoje ljudi koje se gradi na poverenju, međusobnom poštovanju, ljubavi i otvorenoj komunikaciji. Ako uhvatite sebe kako s prezirom razgovarate sa svojim partnerom, zastanite i razmislite o tome šta imate da kažete pre nego što progovorite. Smanjite svoje misli i stavove o svom partneru i budite empatični i ljubazni prema njima pre nego što podelite svoje stavove.

U slučaju da primetite da vaš partner sa prezirom razgovara sa vama, zastanite i razgovarajte sa njim o tome zašto je nepristojan prema vama. Ponekad, kada je osoba gruba, ne radi se o drugima već o njima. Učtivo im recite kako vas njihovo ponašanje povređuje i postavite im granice. Osoba koja te zaista voli razumela bi te i neće te povrediti.

U slučaju da imate problema u komunikaciji sa vašim partnerom, ne oklevajte da potražite pomoć od profesionalnog savetnika. Oni vam mogu pomoći da izgradite zdrav odnos sa svojim partnerom.

Osim toga, dr Kortni S. Voren kaže da treba vežbati zahvalnost za ono što imaju u životu. „Najveći savet koji dajem ljudima je da pokušaju da pronađu zahvalnost. Uvek postoji nešto što se može naučiti iz neslaganja u našim odnosima. Potražite nešto pozitivno što možete da odnesete iz svake interakcije, čak i ako je proces uznemirujući“, rekla je dr. Voren, a piše za CNBC.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com