Ove 3 reči u krevetu vas mogu dovesti do neverovatnog seksualnog iskustva!

Seksualno samopouzdanje je bitno za dobru intimu.

Osećajte se potpuno zadovoljno u krevetu pomoću ovih trikova koji će vas naučiti kako da preuzmete kontrolu.

1. Istaknite svoju seksualnu moć

Nema ništa privlačnije od žene koja zna šta želi. Otkrijte svoje erogene zone i istražite šta vas najviše uzbuđuje. Samopouzdanje u krevetu raste kada se osećate sigurno u svoje telo i znate kako da postignete vrhunac.

2. Volite svoje telo

Ljubav prema svom telu ključna je za seksualno samopouzdanje. Probajte nositi nešto što vas čini seksi i poželjnom. Pogledajte se u ogledalo i naučite prihvatiti sebe kao seksualno biće.

3. Recite ono što želite

Nemojte pretpostavljati da vaš partner zna šta želite u krevetu. Ako nešto želite, recite to. „Pokušajmo to ovako“ su tri moćne reči koje mogu unaprediti vašu intimnost i dovesti vas do neverovatnih iskustava.

