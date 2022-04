Ove 4 stvari nikako ne radite tokom seksa – momentalno ćete ga „ohladiti“

Ne znaju baš svi kako da vođenje ljubavi učine prijatnim i nenadmašnim iskustvom. Naravno, svi se mi razlikujemo i ono što je jednom partner prijatno, drugom je možda nezamislivo tokom intimnog čina.

Evo nekoliko uobičajenih grešaka koje bi generalno trebalo da izbegavate.

1. Izbegavanje ljubljenja

Verovali ili ne, mnogi ljudi, i muškarci i žene, ne ljube svog partnera dok vode ljubav. Ako se pitate zašto, razlog je možda izbor poze koja to ne dozvoljava ili su previše željni vrhunca i osećaju da bi to moglo da im prekine ritam. Ipak, poželjno je da se sa svojim partnerom ljubite tokom ovog intimnog čina, jer će to samo doprineti iskustvu.

2. Grickanje pre nego što je vaš partner spreman

Dok mnogi ljudi ponekad uživaju u nešto agresivnijem seksu, ujedanje ili grickanje bilo kog dela njihovog tela pre nego što se uzbude može samo dovesti do bola i neprijatnosti ili ih može prosto izenaditi i uplašiti. Zato se uverite da je vaš partner sasvim spreman pre nego što mu gricnete uvo, rame, vrat ili bilo koji drugi deo tela.

3. Ignorisanje svih erogenih zona osim intimnih delova

Nema sumnje da su genitalije u fokusu tokom seksa, ali svakako treba obratiti pažnju i na druge delove tela svog partnera i posvetiti im malo vremena, prenosi Espreso. Na primer, kolena, ručni zglobovi, leđa i stomak su snažne erogene zone i za muškarce i za žene. Nežno milovanje ovih oblasti će dodatno uzbuditi vašeg partnera i povećavati šanse da vam uzvrate na isti način.

4. Oslanjanje celom težinom na partnera

Ovo važi i za žene. U redu je opustiti se s vremena na vreme i izgubiti se u trenutku dok uživate sa partnerom. Ali kada ležite preko njega, morate paziti da prebacujete svu svoju težinu na njih. Ukoliko ih prignječite ili svojom težinom ometate njihovo disanje, to će uništiti trenutak i sve šanse za dobru akciju u krevetu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.