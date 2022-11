Ove tri reči muškarci mrze da čuju od žena, odmah misle da je gotovo

Prilično je poznato da muškarci i žene različito komuniciraju – ta jednostavna činjenica bila je temelj za mnoge komične serije koji su se godinama prikazivale na televiziji. Ali rodna podela u komunikaciji zanimljiva je za istraživanje, posebno u smislu odnosa.

Proučavajući niz istraživanja ispostavilo se da postoji izraz koji muškarci najviše mrze da čuju – od svega: ‘Moramo da razgovaramo.’

To zovemo ‘fraza koja je pokrenula hiljadu raskida’.

Prilično je lako strepiti od razgovora koji sledi nakon što neko izgovori te tri reči.

Rezultati su pokazali da neverovatnih 89 posto muškaraca pretpostavlja najgore kada im partnerka kaže: „Moramo da razgovaramo“, dok, poređenja radi, samo 61 posto žena ima istu reakciju na tu frazu.

Te tri male reči mogu implicirati mnogo više nego što se čini. U knjizi Stiva Harvija iz 2009. pod nazivom ‘Ponašaj se kao dama, razmišljaj kao muškarac’, on objašnjava zašto se čini da muškarci toliko mrze te reči.

U knjizi je napisao: ‘Za muškarca je malo reči tako preteće kao te tri. Taj izraz za muškarce može da znači samo dve stvari: ili smo uradili nešto loše ili, što je još gore, žena stvarno i bukvalno samo želi da razgovara.’

Harvi u osnovi ističe da muškarci više vole da ‘popravljaju’ nego da ‘razgovaraju’.

Dalje piše: ‘Ovo ne znači da nikada nećete imati razgovor sa svojim muškarcem koji će trajati duže od dva minuta. Shvatamo da ćemo ponekad morati da damo malo više u smislu komunikacije s partnerkama – da ćemo s vremena na vreme morati da se otvorimo i otkrijemo šta nam se događa u glavama.’

Harvi završava svoje stavove pišući: ‘Naravno, bilo bi mnogo bolje kada bi žene prestale da započinju razgovor rečima ‘moramo da razgovaramo’. U trenutku kad to kažete muškarac prelazi u defanzivu, obliva ga znoj, a mi se brzinski prisećamo događaja od prošlih nedelje, pokušavajući da shvatimo u čemu smo pogrešili, kada smo to uradili i kako ćemo to popraviti da više ne budemo u nevolji.’

On nudi rešenje za korišćenje druge fraze za početak razgovora, poput: ‘Dušo, gledaj, sve je ok, samo bih volela da popričamo o nečemu’.

Dakle, šta se može zaključiti iz svega ovoga? Pokušajte da pronađete novi način za započinjanje teških razgovora.

Zanimljivo je da su žene agresivnije kad treba rešiti probleme u vezi; više od polovine njih (54 posto) želi direktno da se suoči s problemom i odmah razgovara o njemu. U međuvremenu, 44 posto muškaraca to želi da izbegne, piše Your Tango.

Međutim, pre nego što osudimo muškarce što ne žele da se nose s problemima, treba spomenuti da 40 posto muškaraca priznaje da gube kontrolu nad svojim osećanjima tokom intenzivnog razgovora, pa bi se moglo reći da muškarci žele da poštede svoje partnerke svog gubitka kontrole kad ne žele da razgovaraju.

Da budemo iskreni, dobra komunikacija s partnerom ključna je i za zadovoljavajući seksualan život. Trideset i dva posto žena i 28 posto muškaraca manje su zainteresovani za seks kad imaju probleme u komunikaciji.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.