Ovi znaci otkrivaju da li ste mu u vezi ljubavnica ili – majka

Većina parova nastoji od veze napravi ravnopravno partnerstvo. Želja da se brinemo o drugoj polovini sasvim je prirodna, ali postoji tanka granica između brige o partneru i onoga što sliči brizi o detetu.

Ovih pet znakova ukazuju na to da se u vezi ponašate više kao roditelj, a manje kao partner.

Svađanje bez rešenja

Rasprave i svađe sastavni su deo svake veze, ali važno je da ih uspešno rešite. Ako završe bezuspešno, samo ćete osećati ljutnju i bes. Prisetite se samo kako su izgledale vaše svađe s roditeljima dok ste bili deca. Svađe s partnerom treba da budu upravo suprotne tome jer su i vaše uloge ravnopravne.

Čišćenje za partnerom

Pratiti partnera u stopu i čistiti za njim stvarno nema smisla. Bilo da je reč o mrvicama hrane ili gomili odeće na podu, partner treba da bude svestan da je on taj koji treba da počisti iza sebe. Za srećniju vezu dovoljno je da podelite kućne zadatke ravnopravno.

Stalno prigovaranje

Niko ne voli prigovaranje bez prestanka, a pogotovo ne ona osoba koja to mora konstantno da sluša. Možda se čini da je to jedini način da doprete do partnera koji se ponaša kao dete, ali konstruktivan razgovor između dve odrasle osobe i te kako je moguć ako se oboje potrudite.

