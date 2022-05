Ovih 10 stvari mnoge devojke rade, a time odbijaju muškarce od sebe

Ako se pitate zašto vam sastanci ne uspevaju, možda se ne radi o tome da ne možete da započnete vezu, već o tome da ne možete da je održite. Vama izgleda kao da je problem u momcima, ali može da bude i u vama. Može se dogoditi da ste vi u neredu, a da toga niste ni svjesni. Možda radite stvari koje potencijalnim partnerima signaliziraju da ste u zbrci, ili ste jednostavno samo naučeni na loše odnose i životne navike.

Šta god da je slučaj, momcima time signalizirate da ste u zbrci. 10 stvari koje, verovatno nesvesno, radite, a zbog kojih muškarci misle da ste totalni haos:

1. Otkažete i ponovo zakažete dogovor

Ne možete da uskladite sopstveni raspored, stalno zakazujete, a zatim otkazujete i ponovo zakazujete iste planove – naravno da vaši sastanci misle da ste u neredu i zbrci. Za vas je to samo užurban život i puno žongliranja; ali njemu to izgleda kao da se ne možete sabrati.

2. Svađate se i mirite s prijateljima

Ako ste uvek u sukobima s prijateljima, momcima to odmah liči na puno drame o kojoj ne žele ni da čuju. Naravno, žene imaju svoje svađe, ali ako momak pogleda vaš spisak prijatelja i vidi da ih nemate puno ili da se svakodnevno svađate s njima, pomisliće da ste problematični.

3. Ne znate da komunicirate

Ako ste ona žena čije su navike slanja poruka nestalne i zbunjujuće, od toga da ih šaljete redovno pa do toga da se odjednom udaljite, momcima ostavljate utisak da vam se baš i ne sviđaju dovoljno i da se očito igrate s njima, kao i s drugim muškarcima. Ovakvim ponašanjem pokazujete im da ste u neredu.

4. Ili na vaš način ili nikako

Je li se veza odvija samo onako kako biste vi želeli, diktirate li način na koji sve teče – od mesta gde ćete se naći, kada će to i kako biti i izgledati – ne ispadate samo problematični i kruti, već ostavljate utisak nestabilne osobe koja odbija kompromis u vezi.

5. Impulsivno kupujete

Ne možete da zadržite ni dinar u džepu, a čak i kad ste bez novca, nekako trošite kao da sutra ne postoji i to na najneozbiljnije stvari. Žalite se na troškove, a onda izađete i kupite novu odeću ‘eto tako’… Neskladno.

6. Pijete previše

Slatko je kad mu prvi put pripita pošaljete poruku, ali drugi put, treći… Ovo je znak da ste u zbrci. Pita se sigurno i kome još pišete i koliko pijete. Još je gore kad izađete, a vi toliko popijete da mora da vas nosi kući. Momci se stvarno ne žele brinuti o vama na takav način. Ovo im izgleda kao veliki problem.

7. Sporo opraštate

Posvađate se i on se izvinjava, vi prihvatite to izvinjenje, ali se onda krenete da se ponašate kao da je hladni rat među vama. Budete daleka, i hladna. Prihvatili ste izvinjenje, ali zapravo se ponašate kao da niste. Delujete pasivno-agresivno, neprestano mu bacajući incident u lice. Čak i ako se radi o nečemu zbog čega se vredi ljutiti, jednom kad prihvatite izvinjenje, morate svađu do neke mere da zaboravite. Ako niste sposobni za to, izgledate kao emocionalni nered.

8. ‘Upadate’ u svađe

Kad upadnete u frku ili uhvatite gadan pogled devojke za šankom; kada pokrenete svađu, vaš potencijalni udvarač ili sadašnji dečko je spreman za beg. Muškarci ne vole dramu pa kad odlučite da raspravu s nekim učiniti glasnom i javnom, on beži od vas.

9. Ne slažete se sa svojom porodicom

Ako stvarno imate grubu porodicu, muškarac će razumeti, ali ako ste stalno u ratu s njima i ne znate kako da se odvojite od drame koju to nosi, to mu se ne sviđa. To je znak da ste u neredu i da se niste u stanju da se zaštitite od otrovnih ljudi.

10. Uvek gubite stvari

Ako imate problema s gubitkom stvari, ako ste uvek u potrazi za nekim predmetom i niste organizovani, onda mu vaš nered ostavlja utisak da ste i iznutra u neredu.

