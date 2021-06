Ovih 10 stvari žene često rade, a muškarci ih preziru

Savetnica za ljubavne odnose će navela šta treba iskoreniti, ukoliko želite da ga osvojite na duže staze.

Rori Rej, savetnica za muško-ženske odnose smatra da navedeno svaka dama treba da izbegava, a umesto toga treba da bude zabavna, opuštena, kulturna i smerna.

1. Javljate se prvi

To uključuje i kada ga zovete da mu kažete nešto zanimljivo što ste čuli ili pročitali ili da ga pitate zašto vas prvi nije nazvao. Umesto toga, pričekajte da vas nazove. To znači da mu je stalo do vas i da želi opet da vas vidi.

2. Inicirate kontakt

To uključuje slanje mejla, SMS poruka ili bilo kakav drugi pokušaj uspostavljanja kontakta. Nakon prvog sastanka, muškarcima to može biti previše i lako ih može udaljiti. Ako želite ponovno da vidite najbolje je da ga obavestite o datumu i pričekate da vam se prvi javi.

3. Opsedate ih predlozima ili planovima

Pozovite ga da vam se pridruži, ali nemojte preterati s predlozima. To bi ih moglo udaljiti od vas. Pustite da muškarci preuzmu odgovornost.

4. Ispitujete ih kako se osećaju

Ovo posebno uključuje pitanje šta oseća prema vama ili prema vašoj vezi. Kod muškaraca to može izazvati strah ili pritisak pa je bolje ne postavljati takva pitanja dok je veza „sveža“.

5. Mislite da ga možete promeniti

Nikada ne izlazite s muškarcem kojeg nameravate da promenite na bolje ili za kog mislite da će se sam promeniti. To se ne događa. Povredićete sebe ili njega. Umesto toga, budite s nekim ko vam se sviđa i s kim delite slične interese.

6. Tražite savršenstvo

Jedna stvar koju morate odmah shvatiti je da savršenstvo ne postoji. Niko nije savršen. Zato nemojte biti previše izbirljivi.

7. Previše žurite

Ako želite dugoročnu vezu, najbolje je da idete polako. Prvo se dobro upoznajte, a tek onda spavajte zajedno. Nemojte mu sve omogućiti na prvom sastanku.

8. Često ste negativno raspoloženi

Niko ne želi biti s nekim ko je uvek negativno raspoložen. Izlasci bi trebalo da budu zabavni i uzbudljivi.

9. Previše ste sebični

Ako sve planirate prema svom rasporedu onda to nije fer prema vašem partneru koji se trudi da vam udovolji. U vezi je sve stvar kompromisa, a ako niste spremni za to, nešto morate menjati.

10. Pokušavate pronaći ‘onog pravog’

Ako u svakom pokušavate pronaći ‘onog pravog’ odmah to prestanite. Sigurno ga nećete odmah pronaći na prvom sastanku, ali s vremenom hoćete. Što više nekog upoznajte, to oni postaju oni ‘pravi’. Nikada nemojte imati velika očekivanja na prvim sastancima.

