Ovih 6 ženskih mana muškarci obožavaju

Ni malo lenjosti nije uvek loše – muškarci na ovu osobinu gledaju drugačije

Pokušaj da budemo savršene nikuda nas neće odvesti, pre svega jer je to nemoguća misija. Ali, postoji još jedan razlog zašto neke mane i nisu tako loše – ankete kažu da ih muškarci obožavaju!

1. Lenjost

U razumnim granicama, naravno. Naše majke i bake su nas zbog toga grdile, ali muškarci to drugačije gledaju – najčešće su i sami lenji, što je dovoljan razlog da ne traži zamerku vama ako imate sličnu osobinu.

2. Malo nereda nije na odmet

Postoje muškarci pedanti koji su u stanju da vide dlaku sa repa mačke koja je slučajno završila na podu i zavape: Kakav nered! Ali, ovo je izuzetno retko. Obično muškarci primete ono što ih zanima, a ne vide ono do čega im nije stalo. Dakle, nije ih briga za to što vam se odlomio komadić laka za nokte. Ili vam je sos kapnuo na suknju. I nije ih briga za vašu naviku što malo namrvite dok jedete. Naravno, kada znaju da ćete kasnije sve to dovesti u red. Niko ne voli zapuštenu ženu i zapuštenu kuću.

3. Lakomislenost

Muškarci vole zrele dame koje znaju šta hoće, ali to ne znači da ne uživaju beskrajno u malo šale, razonode, pa i malo lakomislenosti i spontanosti koja uvek začini vezu na novi način.

4. Zaljubljenost

Ne, nećete im biti privlačnije ako izigravate ledenu kraljicu. Muškarac voli da zna kakve emocije gajite prema njemu, naročito ako govorimo o lepim osećanjima.

5. Emocionalnost

Žene su vrlo osetljiva i misteriozna bića čija osećanja i raspoloženja nije uvek lako rastumačiti. Ipak, ako im je stalo, muškarcima je zanimljivo da se trude da odgonetnu šta se to dešava sa vama i prija im kada znaju da pored sebe imaju osobu punu emocija.

6. „Muške“ osobine

Prošlo je odavno vreme kada su žene zavisile u potpunosti od muškaraca. Sve ono što su nekada bile muške osobine, poput samostalnosti, visokog samopouzdanja, odlučnosti i hrabrosti, i još mnogo toga, danas imaju i žene, a to su osobine kojima se jači pol divi. Naravno, uživaće da ponekad bude vaš heroj i zaštitnik, ali nijedan zapravo ne voli pored sebe da ima „princezu na zrnu graška“ ili damu koja, zapravo, nije u stanju da brine sama o sebi, već za sve čeka na njega

