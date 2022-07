Ovih 7 stvari nikada ne radite pre ili nakon vođenja ljubavi

Čak i iskusnim ljubavnicima se može dogoditi da previde neke stvari i zakomplikuju sebi život. Zato, pazite!

Evo šta nije pametno raditi pre ili nakon seksa:

1. Juriti u WC nakon seksa

– Možda ste čuli ili pročitali kako je dobra ideja pomokriti se odmah nakon seksa, da bi se smanjila mogućnost infekcije mokraćnog sistema, ali malo mokraće neće imati uticaj na to – objasnila je dr. Dženifer Bamp, profesorka akušerstva i ginekologije na Baylor medicinskom fakultetu u Hjustonu.

Radije ostanite u krevetu i uživajte u opuštanju nakon užitka, osim ako vam nije baš sila.

2. Isprazniti flašu vina pre

Čaša vina može pomoći u podizanju raspoloženja, ali previše alkohola lako će vam smanjiti seksualni užitak. U studiji Univerziteta Missouri-St. Louis, 11 posto ispitanika sklonih alkoholu priznalo je da ima probleme u postizanju orgazma.

U poređenju s ljudima koji nisu pili, muškarcima koji su popili alkohol je bilo teže da ejakuliraju, a ženama je trebalo više stimulacije kako bi došle do vrhunca. Naime, alkohol deluje negativno na delove našeg nervnog sistema koji su važni za uzbuđenje i orgazam, prenosi Prevention.

3. Ležati u ovoj pozi nakon seksa

Ne želite li da zatrudnite, ne podižite karlicu nakon vođenja ljubavi jer to može povećati šansu za začećem. Ova poza pomaže spermatozoidima na njihovom putovanju u cerviks (vrat maternice), kaže dr. Bamp.

4. Ne istuširati se pre – za muškarce

Imate li partnera koji nije obrezan, zamolite ga da se pre seksa istušira ili barem opere polni organ, posebno deo iza kožice penisa. Naime, tamo se mogu nakupiti bakterije koje uzrokuju infekciju urinarnog trakta, savetuje ginekolog.

5. Jesti velike obroke pre seksa

– Izbegavajte velike količine zdrave hrane, poput povrća, mahunarki, celovitih žitarica. To može dovesti do stvaranja gasova tokom seksa. Da biste sprečili neprijatne situacije, izbegavajte takvu hranu, i ostalu s dosta vlakana u sebi, sat dva pre intime – kaže ginekolog dr. Šeril Iglesia iz Vašingtona.

Bolji izbor je mali komad čokolade jer ona podstiče proizvodnju serotonina, hormona odgovornog za dobro raspoloženje.

6. Ne očistiti seks igračke

Bez pravilnog čišćenja nakon svake upotrebe na njima se mogu razmnožavati mikroorganizmi koji uzrokuju infekcije. Da biste se zaštitili kako treba, koristite antibakterijske maramice ili sprejove.

7. Koristiti lubrikant s mentolom

Kod žena koje ulaze u menopauzu dolazi do stanjivanja vaginalnog tkiva, što dovodi do pojačane osetljivosti. Lubrikanti koji sadrže mentol u sebi mogu iritirati tkivo tih žena. Najbolji su on na bazi vode, bez ikakvih mentola u sebi.

