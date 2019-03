Ovih pet pitanja nikada ne smete da postavite partneru

Neka pitanja žene često postavljaju svojim partnerima, a nikako to ne bi trebalo da rade. Evo kojih pet pitanja su sasvim suvišna u vašoj vezi.

1. Da li treba da se ošišam?

Promena frizure zavisi samo od vas. Možda to pitanje postavite partneru jer želite da mu se dopadnete i da vam pohvali frizuru, ali, ruku na srce, muškarci ionako skoro nikada ne primete da ste nešto promenile na glavi (osim ako je zaista drastična). Zato, ako razmišljate o promeni frizure, radije za savet pitajte prijateljicu.*8/

2. Koja haljina mi bolje stoji?

Za ovo pitanje važi isto kao i kod frizure: obucite haljinu u kojoj se vi bolje osećate i u kojoj same sebi izgledate bolje. Muškarac će vam ionako verovatno reći da vam bolje stoji haljina koja otkriva više kože.

3. Bilo kakvo pitanje o kilogramima

Svom partneru ste lepi stakvi kakvi jeste. Ako želite da smršate (ili se ugojite), učinite to zbog sebe i sopstvenog zdravlja. Vaši kilogrami nemaju veze s nekim drugim osim s vama samima.

4. Da li tvoja bivša to radila bolje?

Ovim pitanjem iskazujete dozu nesigurnosti, a i ruku na srce – da li zaista bitno je li ona to radila bolje? Pustite da prošlost ostane u prošlosti. Vi ste sada s njim u vezi i to je jedino bitno. I sigurno ima stvari koje radite mnogo bolje od njegove bivše.

5. Da li ti Sofija Vergara zgodna?

Objektivno rečeno, većina muškaraca će reći da im je Sofija Vergara zgodna i kada muškarac iskreno odgovori na to pitanje, njegov odgovor možda neće biti onaj koji ste želeli da čujete. Ali, to što mu je Sofija Vergara zgodna, ne znači da mu vi niste lepi. To samo znači da ima oči.