Ovo ga odaje: Otkrijte da li ste u vezi sa zrelim muškarcem ili maminim sinom

Pojedini muškarci su i sa 50 godina “mamini sinovi”, a upravo to je jedan od razloga propasti brojnih ljubavnih veza.

Jeste li u vezi sa zrelim muškarcem ili maminim sinom otkrijte pomoću ovih znakova. Žene se često žale kako se muškarci ne ponašaju u skladu sa svojim godinama i životnim statusom, a za to najviše krive njihove majke, koje su ih navikle na to da rade stvari za njih.

Ponekad je upravo to razlog propasti brojnih ljubavnih veza – od očekivanja muškarca da će mu devojka ili žena samo popuniti majčinu ulogu, do pritužbi njihovih lepših polovina da nemaju ravnopravnog partnera. Takve je stvari lako primetiti u početku, ali samo ako dobro posmatramo sitnice koje ukazuju na zrelog muškarca koji može biti ravnopravan životni partner. Ukoliko je vaš partner sve suprotno od toga, tad ste možda u vezi s nezrelim momkom.

Zreli muškarac ponaša se ovako:

Njegov stan izgleda uredno

Njegov stan nije zoološki vrt, ali ni skladište nepotrebnih stvari. U kuhinji se vidi sudopera, odnosno on nije potonuo ispred gomile suđa, a nije vas ni strah otvoriti vrata frižidera. Pospremanje za sobom mu nije strana reč, što je iznimno bitno u zajedničkoj budućnosti.

Ima svoj cilj

On radi ili želi to kako bi normalno živio, a ako radi neki posao koji ga ne zadovoljava tada zna da želi da nađe nešto drugo i za to je spreman da se potrudi. Nisu mu potrebni mamini pozivi kako bi ustao ili otišao na posao, a u dosadašnjem životu nije mu maksimalna granica mesec dana rada kod istog poslodavca.

Nije mu potrebna dadilja

Bilo da se napije, posvađa s prijateljima ili zezne stvar sa šefom, nije mu potrebna dadilja odnosno žena ili bilo ko drugi ko mu je blizak da ga “vadi” iz situacije. Ako izlazite s muškarcem kojeg morate da terate iz kafića ili nosite kući nakon izlaska, koji se stalno žali na sve, a ništa ne poduzima onda vam može biti jasno što vas čeka u budućnosti.

Ne beži od problema, već ih rešava

Odrasli muškarci su svesni da su problemi deo svakodnevice te da ne nestaju ako ih ignoriše. Ako svaku svađu i nelagodnu situaciju “rešava” begom, to je znak da se nije u stanju da suoči s nečim konfliktnim, poput odgajanja deteta.

Nije zavisnik

Moderno doba rezultiralo je sve češćim begom ljudi u zavisnost – od kocke, droge, alkohola, pornografije ili video igara. Izlazite li s muškarcem koji ima izraženu zavisnost, odnosno postoji nešto što upravlja njegovim životom ili bez nečeg ne može, ne računajte na to da ćete ga vi spasiti

Zna svoje prioritete

Muškarci koji su izgubljeni u životu oličenje su dečaka koji nisu odrasli. Muškarci imaju smer, prioritete i rad, a dečaci zabavu i traćenje vremena tako da ne moraju da razmišljaju o “teškim stvarima” poput braka, zasnivanja porodice, brige o bližnjima ili nužnosti rada.

Brine o sebi

Muškarac je svestan da je zdravlje jedno i treba da ga čuva. On neće da provodi dane i noći ispunjene nezdravim navikama, od loše prehrane, nespavanja, opijanja… U ovu kategoriju ulaze i normalna kilaža, vođenje osnovne higijene, vežbanje i čista odeća.

Deluje pozitivno na vas

Zreo muškarac koji je stabilan biraće sebi sličnu partnerku, koju će podupirati u životu. To znači da neće da se služi konstantnim kritikama, razgovorima samo o negativnim stvarima i traženju nekog s kim može zajedno samo da kuka.

