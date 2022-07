Ovo ih izluđuje: Ovakvim ponašanjem žene teraju muškarce od sebe

Kad veza propadne, sigurno se pitate šta je pošlo nizbrdo. Tužno je što često žene ni ne znaju zašto je veza pošla u pogrešnom smeru.

Dejvid Gud u knjizi “The Man Code: A Woman’s Guide to Cracking the Tough Guy” ženama otkriva tajne muškog uma, odnosno specifične stvari koje rade i tako teraju muškarce od sebe.

Želite da ga promenite

Mnogo žena ulazi u vezu očekujući od muškaraca da promeni neke stvari. Ako on to i uradi, koristi tih promena moraju prevagnuti. To bi vam se moglo obiti o glavu, jer ako želite da se odrekne svega što ga u životu raduje, možda zaključi da mu je bolje da nije s vama.

Zamaranje beznačajnim stvarima

Romansa je poput igranja pokera, bolje je sačuvati emocije. Muškarci daju značaj opštim temama, dok se žene lepe za sitnice. U njegovim postupcima uglavnom nema skrivenih namera. Ako je napolju s prijateljima, onda je samo napolju s prijateljima.

Seks na prvom sastanku

Nažalost, to je istina. Ako žena na prvom sastanku ponudi seks, verovatno će joj svaki muškarac to zameriti. Žena koja odlazi samo s poljupcem za laku noć i ostavlja ga da čeka, muškarcu će biti mnogo uzbudljivija.

Ponavljanje dok ne izgubi smisao

Žene o ljubavi treba da pričaju „tiho“. Drugim rečima, to je ono što radite dok niko ne gleda, kad ga uzmete za ruku želeći da mu kažete da će sve biti u redu. Ako stalno govorite „volim te“, te će reči izgubiti značaj.

Nelojalnost

Odanost je sve, glavna deviza našeg života. Ako žene nisu odane drugim ženama, to muškarcu govori da će takve biti i prema njemu.

Ne oseća se kao zaštitnik

Kao što se žena želi da se oseća zbrinutom i zaštićenom, tako i muškarac želi da zna da je on taj zbog kog se tako osećate.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.